Интеллектуальные кроссоверы Haval: smart-решение для бизнеса

Пришедший на рынок Казахстана в 2021 году китайский бренд Haval уверенно завоевывает позиции как среди частных автолюбителей, так и среди крупных компаний.

Astana Motors Finance одобрила очередную заявку по договору финансового лизинга: служебный автопарк АО "Galanz bottlers" – одного из ведущих производителей безалкогольных напитков РК – пополнится интеллектуальными кроссоверами Haval F7.

Haval F7 начал покорять мировой рынок в 2018 году в первую очередь высокими стандартами безопасности и интеллектуальными системами помощи водителю: автоматическая парковка, система камер кругового обзора 360, интеллектуальный полный привод и система предотвращения столкновений при проезде перекрестков. Вместительность, надежность, проходимость модели и гарантийные условия бренда также на высоком уровне. Поэтому Astana Motors Finance включила Haval в Топ-5 рекомендуемых для лизинга авто.

Мы признательны партнерам Haval Almaty и Astana Motors Finance как за оперативное рассмотрение заявки на финансовый лизинг, так и за точный подбор автомобиля по запросу и требованиям компании. Машины заказывались для региональных директоров, каждый из них курирует несколько областей, и их работа связана с постоянными разъездами. Коммерческий директор АО "Galanz bottlers" Арслан Джумабаев

Он отметил, что кроссоверы Haval отлично подходят под эти задачи.

Фото: "Астана Моторс"

Astana Motors Finance оказывает услуги финансового и оперативного лизинга по всей линейке авто брендов, представленных компанией "Астана Моторс", но сосредоточена на среднебюджетных автомобилях, в которых соблюдается тонкий баланс цены, качества и статуса. Поэтому подписанный в 2021 году договор с китайским автоконцерном Great Wall Motor – владельцем бренда Haval – важный шаг для расширения ассортимента авто, доступных как для прямой покупки частными лицами, так и посредством финансового лизинга для корпоративных клиентов через Astana Motors Finance.

Автомобили Haval уже стали узнаваемыми в Казахстане и вызывают большой интерес автолюбителей. Мы стараемся удовлетворить растущий спрос, расширяем линейку моделей, представленных в наших дилерских центрах. Директор Haval Motor Kazakhstan Акылбек Анарбаев

Лизинг на сегодняшний день – один из самых популярных и выгодных инструментов для обновления автопарка с минимальным стартовым капиталовложением, который позволяет не выводить денежные средства из оборота компании.

Фото: "Астана Моторс"

Мы на рынке лизинговых услуг с 2004 года, поэтому знаем, что у плодотворного сотрудничества много составляющих. Это качество предоставляемых услуг, постоянство, выгодные условия. Например, с АО "Galanz bottlers" мы работаем более 10 лет. За это время было профинансировано в финансовый лизинг более 50 единиц техники, и нашим рекомендациям они доверяют на 100%. Думаю, что после приобретения автомобилей Haval этот процент станет еще выше. Директор Astana Motors Finance Арман Джапаков

В успешном будущем модели F7 и других авто бренда уверен и официальный дистрибьютор Haval Motor Kazakhstan: Haval около 10 лет лидирует по продажам внедорожников как в самом Китае, так и в странах СНГ. Интеллектуальные кроссоверы Haval – действительно хорошее решение для бизнеса.