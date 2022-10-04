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Алматинка выиграла путевку в Дубай, совершив покупки в ТРЦ MEGA Alma-Ata

Алматинка выиграла путевку в Дубай, совершив покупки в ТРЦ MEGA Alma-Ata Фото: ТРЦ MEGA Alma-Ata
В субботу, 1 октября, в MEGA Alma-Ata прошел розыгрыш по итогам акции "В MEGA покупай, лето продлевай!" Для участия нужно было совершить покупки в ТРЦ на сумму от 25 тыс. тенге и заполнить купон на промо-стойке.

Победительницей акции стала алматинка Шолпан Жуманова.

Алматинка выиграла путевку в Дубай, совершив покупки в ТРЦ MEGA Alma-Ata

Фото: ТРЦ MEGA Alma-Ata

Шолпан с семьей – постоянные посетители ТРЦ MEGA Alma-Ata. Об акции узнали из приложения MEGA Family, которым активно пользуются: оплачивают парковку, загружают чеки и копят баллы. Накануне своего дня рождения, который был 29 сентября, Шолпан снова пришла в "Мегу", сделала покупки и решила попытать удачу. Путевку на двоих в Дубай Шолпан теперь считает подарком на день рождения от любимого торгового центра.

Можно сказать, что я удачливая, раньше выигрывала робот-пылесос, телефон. Но такой крупный приз выигрываю впервые в жизни! Спасибо "Меге" за честные розыгрыши, когда можешь просто прийти, совершить покупки и выиграть классный приз. Ждем еще подобные акции, обязательно будем участвовать.Алматинка Шолпан Жуманова

Алматинка выиграла путевку в Дубай, совершив покупки в ТРЦ MEGA Alma-Ata

Фото: ТРЦ MEGA Alma-Ata

Акция проходила с 5 по 30 сентября и была приурочена ко дню рождения ТРЦ MEGA Alma-Ata – в этом году торговому центру исполнилось 16 лет. В акции приняли участие около 3 тыс. человек. Генеральным партнером выступила туристическая компания #traveler, которая и предоставила главный приз – путевку на двоих в пятизвездочный отель Atlantis the Palm в Дубае.

В планах ТРЦ MEGA Alma-Ata еще много интересных акций и розыгрышей. Чтобы их не пропустить, следите за информацией в официальном инстаграм-аккаунте торгового центра @mega_center, telegram-канале @megalive и на сайте mega.kz.

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