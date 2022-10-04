На границе Казахстана с РФ мародеры грабят брошенные россиянами машины

Мародеры орудуют на территории России около пограничных переходов, где люди бросали свои автомобили, чтобы перейти границу с Казахстаном пешком, сообщает Zakon.kz.

С российской стороны автомобильного погранперехода "Шаган" брошенными стоят около 40 автомашин. Почти все разграблены.

По информации издания "Надежда", у автомобилей разбивают стекла, снимают резину.

Как отметили очевидцы, на Самарском направлении, со стороны РФ, около 10 брошенных авто. Факты мародерства не регистрируются, потому что нет заявлений – автомашины беспрепятственно разбирают на запчасти.

21 cентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации в России.

После объявления частичной мобилизации в РФ границу Западно-Казахстанской области пересекли 50 928 россиян. Область граничит с пятью областями РФ — Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской и Астраханской.