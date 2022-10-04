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Нацбанк сообщил о переносе даты объявления решения по базовой ставке

Нацбанк сообщил о переносе даты объявления решения по базовой ставке Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) сообщил о переносе даты объявления решения Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке с 24 октября на 26 октября 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Как пояснили в Центробанке, данные изменения в графике принятия решений НБК по базовой ставке связаны с внесением изменений в Закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" и переносом выходных дней в указанный период.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 26 октября 2022 года в 14:00 по времени Астаны.Пресс-служба Нацбанка РК

Ранее корреспондент Zakon.kz подсчитал, сколько дней отдохнут казахстанцы в октябре.

Президент Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая 16 июня предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника.

Поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников, были приняты депутатами на пленарном заседании Сената Парламента РК 22 сентября.

Декларация о государственном суверенитете Казахстана была принята 25 октября 1990 года.

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Динара Халдарова
Нацбанк РК Казахстан
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