"Барыс" и "Нефтехимик" идут к очной встрече сериями из трех побед

4 октября в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся "Барыс" и "Нефтехимик" из Нижнекамска. Оба коллектива сойдутся в этой игре, не имея за спиной поражения в трех последних матчах, сообщает Zakon.kz.

В преддверии данного противостояния КХЛ подвела статистику встреч между этими клубами. В Астане встретятся коллективы с победными сериями по три матча. "Барыс" в гостях переиграл "Локомотив" – 1:0 и "Спартак" – 3:1. Затем на столичном льду обыграл "Сочи" – 5:4. После этих игр "Барыс" твердо закрепился в середине турнирной таблицы на "Востоке", занимая шестое место.

В свою очередь, "Нефтехимик" после 10 поражений на старте сезона пока идет последним в Восточной конференции. Но "нижнекамцы" вроде бы поймали свою удачу, выиграв последние три поединка: "Сибирь" – 2:1, "Трактор" – 2:1 и "Металлург" – 6:5.

КХЛ также отметил ведущих хоккеистов обеих команд, которые, возможно, сыграют главную роль в будущей игре. Джесси Грэм ("Барыс") – один из самых результативных защитников и лидеров общего ассистентского рейтинга (0+11). Линден Вей ("Барыс") с семью шайбами борется за попадание в Топ-5 снайперской гонки чемпионата. Голкипер "астанчан" Никита Бояркин – один из лучших по числу сухих матчей в нынешнем сезоне (2).

У "Нефтехимика" уже шесть матчей подряд очки набирает Михаил Назаров (2+5). Четыре игры подряд забивает Павел Порядин (4+0). Последние три встречи без результативных действий не уходил Энтони Камара (1+3). Защитник "нижнекамцев" Кирилл Воробьёв – в лидерах сезона по блокированным броскам (32).

Матч "Барыс" – "Нефтехимик" начнется в 19:30 по времени Астаны.

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