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Облагаются ли налогами стипендии иностранных студентов

облагаются ли налогом стипендии иностранных студентов Фото: Zakon.kz
Облагаются ли доходы иностранных студентов в виде стипендии, возмещения за проживание и питание, которые находятся в Казахстане более 183 дней. Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК пояснили, что согласно Налоговому кодексу резидентом РК признается физическое лицо: постоянно пребывающее в Казахстане; непостоянно пребывающее в республике, но центр жизненных интересов которого находится в Республике Казахстан.

Если иное не установлено, то физическое лицо признается постоянно пребывающим в Республике Казахстан для текущего налогового периода, если оно находится в РК не менее 183 календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в любом последовательном 12-месячном периоде, оканчивающемся в текущем налоговом периоде, – отметили в КГД.

Налоговый кодекс также предусматривает, что доходы налогоплательщика облагаются налогом по ставке 10%.

При этом доходы в виде дивидендов, полученные из источников в РК, облагаются по ставке 5%.

На основании изложенного, студенты – граждане иностранных государств, постоянно пребывающие в Республике Казахстан не менее 183 календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в любом последовательном 12-месячном периоде, оканчивающемся в текущем налоговом периоде, в целях Налогового кодекса признаются резидентами Республики Казахстан, резюмировали в КГД.

При этом, как пояснили в комитете, доходы таких лиц, за исключением доходов в виде дивидендов, полученные из источников в Республике Казахстан, признаются доходом, подлежащим обложению налоговым агентом индивидуальным подоходным налогом (ИПН) у источника выплаты, по ставке 10%.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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