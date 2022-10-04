Литературный круиз проходит в общественном транспорте Тараза
Фото: пресс-служба акимата Тараза
Централизованная система массовых библиотек Тараза отдела культуры и развития языков городского акимата проводит литературный круиз "Тараз туралы 9 сұрақ" в общественных местах, парках и городском транспорте.
Цель мероприятия – информирование жителей Тараза о культуре города, история которого насчитывает две тысячи лет, а также пропаганда произведений местных поэтов и писателей.
Информация о прошлом, настоящем, истории и культуре города и стихотворения местных поэтов: Күләш Ахметовой "Жұлдызым Жібек жолы бойындағы", Қайырбека Асанова "Рухы биік қалам", Абдірахмана Асылбека "Тараз", Шырын Мамасеріковой "Көне Тараз", Рафаэля Ниязбекова "Жаңа Тараз жыры", Баймахана Ахмета "Тараз", Ғайни Әлімбекқызы "Таразым", Жұлдыз Бейсек "Таразым" звучат в общественном транспорте посредством аудиозаписи и прослушиваются пассажирами.Пресс-служба акимата Тараза
Фото: пресс-служба акимата Тараза
Кроме того, цитаты известных людей о нашем любимом городе размещены в общественном транспорте и раздаются пассажирам в виде памятки.
Сотрудники библиотеки разыгрывают викторину "Тараз туралы 9 сұрақ", в которой задают пассажирам городских автобусов вопросы о том, сколько раз менялось название города и как наш город назывался в разные годы. Проверяют знания о памятниках культуры и городских парках, общей территории города, населении, количестве улиц и т.д.Пресс-служба акимата Тараза
Библиотекари представляют вниманию пассажиров библиографический обзор книг "Тарихымен табысқан Тараз" Серіка Сейдазимова, "Жамбылым қандай тамаша" Мақұлбека Рысдәулета и многотомника "Тараз мұралары".
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