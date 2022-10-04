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Литературный круиз проходит в общественном транспорте Тараза

Литературный круиз проходит в общественном транспорте Тараза Фото: пресс-служба акимата Тараза
Централизованная система массовых библиотек Тараза отдела культуры и развития языков городского акимата проводит литературный круиз "Тараз туралы 9 сұрақ" в общественных местах, парках и городском транспорте.​

Цель мероприятия – информирование жителей Тараза о культуре города, история которого насчитывает две тысячи лет, а также пропаганда произведений местных поэтов и писателей.

Информация о прошлом, настоящем, истории и культуре города и стихотворения местных поэтов: Күләш Ахметовой "Жұлдызым Жібек жолы бойындағы", Қайырбека Асанова "Рухы биік қалам", Абдірахмана Асылбека "Тараз", Шырын Мамасеріковой "Көне Тараз", Рафаэля Ниязбекова "Жаңа Тараз жыры", Баймахана Ахмета​ "Тараз", Ғайни Әлімбекқызы "Таразым", Жұлдыз Бейсек "Таразым" звучат в общественном транспорте посредством аудиозаписи и прослушиваются пассажирами.Пресс-служба акимата Тараза

Литературный круиз проходит в общественном транспорте Тараза

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Кроме того, цитаты известных людей о нашем любимом городе размещены в общественном транспорте и раздаются пассажирам в виде памятки.

Сотрудники библиотеки разыгрывают викторину "Тараз туралы 9 сұрақ", в которой задают пассажирам городских автобусов вопросы о том, сколько раз менялось название города и как наш город назывался в разные годы. Проверяют знания о памятниках культуры и городских парках, общей территории города, населении, количестве улиц и т.д.Пресс-служба акимата Тараза

Библиотекари представляют вниманию пассажиров библиографический обзор книг "Тарихымен табысқан Тараз" Серіка​ Сейдазимова, "Жамбылым қандай тамаша" Мақұлбека Рысдәулета и многотомника "Тараз мұралары".

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