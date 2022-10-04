В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
Документ направлен на установление уголовных наказаний в соответствии с реальной общественной опасностью уголовных правонарушений, разграничение процессуальных статусов участников уголовного судопроизводства, расширение их полномочий и укрепление состязательности уголовного процесса, рационализацию порядка назначения и исполнения уголовных наказаний, оптимизацию форм и процедур досудебного расследования по уголовным делам.
В частности, предлагаются меры для решения существующих проблем:
возможность усиления уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин, незаконное пересечение и нарушение правил охраны государственной границы, организацию незаконной миграции и другие общественно опасные деяния;
введение уголовной ответственности за незаконную передачу, незаконное хранение и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории указанных режимных объектов;
совершенствование признаков отдельных составов уголовных правонарушений, в том числе признаков группового неповиновения в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества;
рассмотрение вопроса декриминализации незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах;
проработки обеспечения принципа неотвратимости уголовной ответственности с установлением наказуемости покушения на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести;
трансформация отдельных видов дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности или наказания;
совершенствование правил назначения и порядка исполнения отдельных видов наказаний, включая коррекцию понятия уголовного ареста со смягчением условий его отбывания и введением возможности назначения за совершение некоторых видов уголовных проступков;
создание независимых общественных комиссий по вопросам условно-досрочного освобождения и замены наказания осужденным;
совершенствование порядка санкционирования отдельных процессуальных и следственных действий с передачей ряда полномочий от судов органам прокуратуры;
наделение стороны защиты правом предоставления суду консолидированного процессуального документа в виде акта защиты;
расширение процессуальной значимости видеофиксации следственных действий с минимизацией дублирования результатов в протоколах;
совершенствование института процессуального соглашения о сотрудничестве с осужденными;
оптимизация форм и процедур досудебного расследования, в том числе с сокращением числа выносимых органом досудебного расследования процессуальных решений;
возможности исключения института уголовных проступков;
укрепление института состязательности сторон и усиления процессуальных гарантий стороны защиты;
пересмотр роли следственного судьи;
пересмотр института процессуальных соглашений;
пересмотр правового статуса свидетеля, имеющего право на защиту;
усиление апелляционной инстанции;
ограничение применения мер пресечения в виде содержания под стражей;
а также другие вопросы, требующие анализа и проработки с учетом имеющейся проблематики.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 октября.
Кроме того, Минюст подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях о применении принудительного труда в качестве административного наказания, определении механизма его исполнения, а также составы особенной части КоАП, по которым его возможно применять.