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В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО

в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции разработало Консультативный документ регуляторной политики (проект закона), которым вносятся изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на установление уголовных наказаний в соответствии с реальной общественной опасностью уголовных правонарушений, разграничение процессуальных статусов участников уголовного судопроизводства, расширение их полномочий и укрепление состязательности уголовного процесса, рационализацию порядка назначения и исполнения уголовных наказаний, оптимизацию форм и процедур досудебного расследования по уголовным делам.

В частности, предлагаются меры для решения существующих проблем:

  • возможность усиления уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин, незаконное пересечение и нарушение правил охраны государственной границы, организацию незаконной миграции и другие общественно опасные деяния;

  • введение уголовной ответственности за незаконную передачу, незаконное хранение и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории указанных режимных объектов;

  • совершенствование признаков отдельных составов уголовных правонарушений, в том числе признаков группового неповиновения в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества;

  • рассмотрение вопроса декриминализации незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах;

  • проработки обеспечения принципа неотвратимости уголовной ответственности с установлением наказуемости покушения на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести;

  • трансформация отдельных видов дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности или наказания;

  • совершенствование правил назначения и порядка исполнения отдельных видов наказаний, включая коррекцию понятия уголовного ареста со смягчением условий его отбывания и введением возможности назначения за совершение некоторых видов уголовных проступков;

  • создание независимых общественных комиссий по вопросам условно-досрочного освобождения и замены наказания осужденным;

  • совершенствование порядка санкционирования отдельных процессуальных и следственных действий с передачей ряда полномочий от судов органам прокуратуры;

  • наделение стороны защиты правом предоставления суду консолидированного процессуального документа в виде акта защиты;

  • расширение процессуальной значимости видеофиксации следственных действий с минимизацией дублирования результатов в протоколах;

  • совершенствование института процессуального соглашения о сотрудничестве с осужденными;

  • оптимизация форм и процедур досудебного расследования, в том числе с сокращением числа выносимых органом досудебного расследования процессуальных решений;

  • возможности исключения института уголовных проступков;

  • укрепление института состязательности сторон и усиления процессуальных гарантий стороны защиты;

  • пересмотр роли следственного судьи;

  • пересмотр института процессуальных соглашений;

  • пересмотр правового статуса свидетеля, имеющего право на защиту;

  • усиление апелляционной инстанции;

  • ограничение применения мер пресечения в виде содержания под стражей;

  • а также другие вопросы, требующие анализа и проработки с учетом имеющейся проблематики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 октября.

Кроме того, Минюст подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях о применении принудительного труда в качестве административного наказания, определении механизма его исполнения, а также составы особенной части КоАП, по которым его возможно применять.

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