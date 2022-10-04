В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО

Документ направлен на установление уголовных наказаний в соответствии с реальной общественной опасностью уголовных правонарушений, разграничение процессуальных статусов участников уголовного судопроизводства, расширение их полномочий и укрепление состязательности уголовного процесса, рационализацию порядка назначения и исполнения уголовных наказаний, оптимизацию форм и процедур досудебного расследования по уголовным делам.

В частности, предлагаются меры для решения существующих проблем:

возможность усиления уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин, незаконное пересечение и нарушение правил охраны государственной границы, организацию незаконной миграции и другие общественно опасные деяния;

введение уголовной ответственности за незаконную передачу, незаконное хранение и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории указанных режимных объектов;

совершенствование признаков отдельных составов уголовных правонарушений, в том числе признаков группового неповиновения в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества;

рассмотрение вопроса декриминализации незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах;

проработки обеспечения принципа неотвратимости уголовной ответственности с установлением наказуемости покушения на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести;

трансформация отдельных видов дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности или наказания;

совершенствование правил назначения и порядка исполнения отдельных видов наказаний, включая коррекцию понятия уголовного ареста со смягчением условий его отбывания и введением возможности назначения за совершение некоторых видов уголовных проступков;

создание независимых общественных комиссий по вопросам условно-досрочного освобождения и замены наказания осужденным;

совершенствование порядка санкционирования отдельных процессуальных и следственных действий с передачей ряда полномочий от судов органам прокуратуры;

наделение стороны защиты правом предоставления суду консолидированного процессуального документа в виде акта защиты;

расширение процессуальной значимости видеофиксации следственных действий с минимизацией дублирования результатов в протоколах;

совершенствование института процессуального соглашения о сотрудничестве с осужденными;

оптимизация форм и процедур досудебного расследования, в том числе с сокращением числа выносимых органом досудебного расследования процессуальных решений;

возможности исключения института уголовных проступков;

укрепление института состязательности сторон и усиления процессуальных гарантий стороны защиты;

пересмотр роли следственного судьи;

пересмотр института процессуальных соглашений;

пересмотр правового статуса свидетеля, имеющего право на защиту;

усиление апелляционной инстанции;

ограничение применения мер пресечения в виде содержания под стражей;