Слабое финансирование акиматов не позволяет до конца оцифровать данные – Багдат Мусин

На заседании правительства РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о проблемах, которые не дают закончить оцифровку данных о земельных ресурсах, сообщает корреспондент Zakon.kz

Касательно цифровизации данных для доступности информации о земельных ресурсах для бизнеса и населения Мусин сообщил, что сейчас идет работа по обработке данных генпланов, инженерных сетей, сельхозземель, относящихся к градостроительству. Доступ к оцифрованным данным организован посредством публичной кадастровой карты "Единого госкадастра недвижимости".

ЕГКН обеспечивает доступ населению и бизнесу к сведениям в различных системах земельного, градостроительного, лесного, водного и других кадастров, а также в региональных геоинформационных системах с помощью "одного окна". Это оптимизирует процесс получения госуслуги по предоставлению земельных участков в цифровом виде. Багдат Мусин

В то же время, по его словам, на эффективную реализацию данной информсистемы влияют несколько факторов.

В первую очередь акиматами недостаточно финансируются работы по инвентаризации инженерных сетей.

В этом году акиматами профинансировано только 45% от запланированного объема цифровизации инженерных сетей. Это составляет всего 32,9 тысяч га из запланированных 57,4 тысяч. В связи с этим акиматам необходимо усилить работу в данном направлении. Багдат Мусин

Также данные необходимо непрерывно актуализировать.

Современный бизнес-процесс занимает длительное время, включая представление и последующую экспертизу и публикацию, и не отвечает современным технологическим требованиям. Поэтому данные в информсистемах необходимо постоянно актуализировать путем прямой интеграции. Багдат Мусин

Вдобавок субъекты естественной монополии не предоставляют данные по сетям, теххарактеристикам и свободным мощностям, под предлогом наличия данных в своих информационных системах. Но уже такие обязательства предусмотрены в рамках внесения поправок в соответствующий законопроект.

Кроме того, данные градостроительного кадастра должны ежедневно актуализироваться и предоставляться в едином формате по результатам оказания услуг населению. А существующие системы координат 1942 года, 1963 года и локальные, технологически устарели. Он допускает большие сбои при публикации цифровых данных. Сегодня все страны СНГ перешли на современную систему координат. Багдат Мусин

Глава ведомства добавил, что для решения этих проблем в настоящее время реализуют проект "Национальная инфраструктура пространственных данных", в рамках которого будет установлена единая госсистема система координат и создана цифровая картографическая основа открытого пользования.