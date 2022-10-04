5 октября состоится заседание политсовета партии Amanat

Заседание политсовета партии Amanat состоится 5 октября, сообщает Zakon.kz.

4 октября в соответствии с пунктом 9.5. Устава Amanat бюро политического совета партии постановило созвать 5 октября в Астане заседание политического совета партии.

5 октября в ходе заседания политсовета планируется утвердить повестку предстоящего XXIV Съезда партии Amanat, который состоится 6 октября в Астане.

В работе съезда примут участие 700 делегатов, избранных по итогам 20 конференций региональных филиалов партии.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью, об этом он сказал в своем Послании народу Казахстана.

7 сентября стало известно, что партия Amanat поддержит кандидатуру Токаева на выборах.