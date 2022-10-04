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В странах ЕАЭС вводят маркировку электронных сигарет

в ЕАЭС вводится маркировка электронных сигарет Фото: pixabay
Решением совета ЕЭК от 23 сентября 2022 года вводится маркировка электронных сигарет и индивидуальных электрических испарительных устройств средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Предусматривается, что государства – члены ЕАЭС самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки средствами идентификации электронных сигарет и аналогичных индивидуальных электрических испарительных устройств на своей территории и не позднее чем за шесть месяцев до такой даты уведомляют об этом Евразийскую экономическую комиссию.

Указывается, что ввод в оборот маркированного товара, ввезенного в рамках трансграничной торговли с территории одного государства-члена на территорию государства-члена, в котором товар отнесен к категории подакцизных, осуществляется при условии:

  • передачи импортером национальному оператору данного государства-члена сведений, подтверждающих полную уплату акциза по ввезенным товарам, если законодательством этого государства-члена не установлено иное;

  • наличия на потребительской упаковке защищенного материального носителя и передачи импортером национальному оператору сведений о таком носителе.

При этом отмечается, что нанесение защищенного материального носителя на товары, ввозимые в рамках трансграничной торговли, обеспечивается импортером до ввоза на территорию этого государства-члена либо на территории этого государства-члена в складских помещениях.

Минимальный состав сведений о маркированном товаре, доступных потребителям

1. Глобальный номер торговой единицы (GTIN).

2. Индивидуальный серийный номер единицы товара (SN).

3. Код единой ТН ВЭД ЕАЭС.

4. Полное наименование товара.

5. Товарный знак/Бренд.

6. Зарядное устройство.

7. Тип никотинсодержащей продукции.

8. Страна происхождения товара.

9. Вид документа, подтверждающего соответствие товара.

10. Информация о субъекте хозяйствования, предоставившем информацию о маркируемом товаре.

11. Информация о производителе товара.

Решение введено в действие со 2 октября 2022 года.

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Лариса Черненко
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