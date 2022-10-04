В странах ЕАЭС вводят маркировку электронных сигарет
Предусматривается, что государства – члены ЕАЭС самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки средствами идентификации электронных сигарет и аналогичных индивидуальных электрических испарительных устройств на своей территории и не позднее чем за шесть месяцев до такой даты уведомляют об этом Евразийскую экономическую комиссию.
Указывается, что ввод в оборот маркированного товара, ввезенного в рамках трансграничной торговли с территории одного государства-члена на территорию государства-члена, в котором товар отнесен к категории подакцизных, осуществляется при условии:
передачи импортером национальному оператору данного государства-члена сведений, подтверждающих полную уплату акциза по ввезенным товарам, если законодательством этого государства-члена не установлено иное;
наличия на потребительской упаковке защищенного материального носителя и передачи импортером национальному оператору сведений о таком носителе.
При этом отмечается, что нанесение защищенного материального носителя на товары, ввозимые в рамках трансграничной торговли, обеспечивается импортером до ввоза на территорию этого государства-члена либо на территории этого государства-члена в складских помещениях.
Минимальный состав сведений о маркированном товаре, доступных потребителям
1. Глобальный номер торговой единицы (GTIN).
2. Индивидуальный серийный номер единицы товара (SN).
3. Код единой ТН ВЭД ЕАЭС.
4. Полное наименование товара.
5. Товарный знак/Бренд.
6. Зарядное устройство.
7. Тип никотинсодержащей продукции.
8. Страна происхождения товара.
9. Вид документа, подтверждающего соответствие товара.
10. Информация о субъекте хозяйствования, предоставившем информацию о маркируемом товаре.
11. Информация о производителе товара.
Решение введено в действие со 2 октября 2022 года.