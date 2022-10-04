В каких регионах Казахстана пройдут дожди 5 октября, рассказали синоптики

Фото: pixabay

По информации РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе и юго-востоке страны пройдет дождь, сообщает Zakon.kz.

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