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В каких регионах Казахстана пройдут дожди 5 октября, рассказали синоптики

Прогноз погоды в Казахстане на 5 октября Фото: pixabay
По информации РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе и юго-востоке страны пройдет дождь, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, в горных районах юго-востока ожидается снег.

Местами по республике усилится ветер, на юге, юго-западе – с пыльной бурей, ночью на востоке, в горных районах юго-востока – туман. РГП "Казгидромет"

В горных районах Жамбылской области, на севере, востоке, в центре Актюбинской области сохранятся заморозки до -2°C. Похолодание ждет и жителей северной части Туркестанской области.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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