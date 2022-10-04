Тенге укрепился на торгах 4 октября

По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,68 тенге, снизившись еще на 2,83 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 8 тенге (-0,19).

Торгов по китайскому юаню и евро не проводилось. Курс юаня установлен Нацбанком в 66,85 тенге, евро – в 464,15 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-477 тенге, евро – по 460-466 тенге, российские рубли – по 7,25-7,55 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 октября.

Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,5% и составила 89,33 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,4%, до 83,94 доллара за баррель.