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Инфляция в Турции достигла рекордных показателей

Инфляция в Турции за год достигла 83,45 процентов Фото: pixabay
3 октября Национальный институт статистики Турции опубликовал данные, согласно которым инфляция в стране за год составила 83,45%. Больше всего подорожали безалкогольные напитки, транспортные услуги и еда, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным аналитиков, цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки в Турции за год выросли на 93%, перевозки подорожали на 117,66%.

Меньше всего за год поднялись цены в сфере коммуникаций и образовании – на 30,76% и 36,69% соответственно.

Вместе с тем, ускоренный рост цен наблюдался и на рынке жилья. Оно ежемесячно дорожало на 9,99%. В годовом исчислении цены поднялись на 85%.

Согласно данным статистического института Турции, 4 июня годовая инфляция в стране превысила 70%.

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Анастасия Стативкина
Турция
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