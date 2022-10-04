Инфляция в Турции достигла рекордных показателей

3 октября Национальный институт статистики Турции опубликовал данные, согласно которым инфляция в стране за год составила 83,45%. Больше всего подорожали безалкогольные напитки, транспортные услуги и еда, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным аналитиков, цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки в Турции за год выросли на 93%, перевозки подорожали на 117,66%.

Меньше всего за год поднялись цены в сфере коммуникаций и образовании – на 30,76% и 36,69% соответственно.

Вместе с тем, ускоренный рост цен наблюдался и на рынке жилья. Оно ежемесячно дорожало на 9,99%. В годовом исчислении цены поднялись на 85%.

Согласно данным статистического института Турции, 4 июня годовая инфляция в стране превысила 70%.