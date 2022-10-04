В Экибастузе на 70% планируют сократить импорт стальной продукции в страну

В Экибастузе дали старт строительству крупного металлургического кластера. Капсулу его первого предприятия заложили акционер компании-инвестора Сергей Кан и аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Как отметил глава региона, истоки проекта идут из Сеула, где во время визита Касым-Жомарта Токаева подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве Южной Кореи и Казахстана.

На начальном этапе строительства кластера запланирован запуск производства ферросплавов мощностью 160 тыс. тонн продукции в год. В целом, намечены три предприятия, другие два – по выпуску стали и по вторичной переработке металла. Общий объем инвестиций в проект — 360 млн долларов.

Реализация проектов позволит сократить импорт стальной продукции в РК на 70%, увеличить объем обрабатывающей промышленности области на 57% к 2025 году, а также обеспечит около 3 тыс. местных жителей постоянными рабочими местами. Абылкаир Скаков

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Аким Павлодарской области отметил, что старт строительства кластера – это часть практической реализации Комплексного плана развития (КПР) Экибастуза, предусматривающего, в числе прочего, увеличение доли несырьевого сектора экономики города до 1 трлн тенге. Стоит отметить, что инвесторы планируют внедрить на производстве технологии по очистке выбросов до 99,9% и полной переработке отходов.

Государством создается благоприятная среда для инвесторов в виде инвестиционных преференций и возможности подведения всей необходимой инфраструктуры. Важным фактором при выборе Павлодарской области стало наличие сырьевой базы, квалифицированных технических специалистов, а также энергетические возможности региона. Сергей Кан

Напомним, создание КПР Экибастуза было инициировано президентом Касым-Жомартом Токаевым. Его разработка прошла при широком обсуждении с общественностью и экспертами. Документ был принят в прошлом году.

Всего в портфеле инвестиционных проектов Павлодарской области до 2025 года 143 проекта на 2 трлн тенге. Общее планируемое количество новых рабочих мест – около 10 тыс.