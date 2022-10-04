В Казахстане профицит платежного баланса составил почти 6 млрд долларов

Текущий счет платежного баланса за полгода сложился с профицитом в 5,7 млрд долларов, в прошлом году за такой же период фиксировался дефицит в 3,8 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель директора департамента платежного баланса Нацбанка Жасулан Муратов, передает Zakon.kz.

По его словам, переход текущего счета из отрицательного сальдо в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса, профицит которого достиг 20,9 млрд долларов. Он существенно улучшился по сравнению со значением прошлого года – на 12,6 млрд долларов.

Хочу отметить, что во II квартале текущего года профицит торгового баланса достиг локального максимума с 2014 года, составив 11,3 млрд долларов. Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом, – сказал Жасулан Муратов.

При этом экспорт товаров вырос на 56,8% и достиг 42,3 млрд долларов.

Как пояснил заместитель директора департамента, экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности, на нефть. Так, экспорт нефти и газового конденсата вырос на 84,7% и составил 24,8 млрд долларов.

Импорт товаров, в свою очередь, увеличился на 14,8%, до 21,4 млрд долларов. Это обусловлено ростом ввоза промежуточных (на 19,3%) и непродовольственных потребительских товаров (на 9,7%).

Жасулан Муратов также отметил, что доходы иностранных прямых инвесторов также показали рост на 31,7% и составили 13,9 млрд долларов.

Данный рост обеспечен высокой концентрацией иностранных инвесторов в сырьевом секторе, в первую очередь в нефтегазовом. Традиционно рост доходов инвесторов сдерживал улучшение текущего счета, компенсировав увеличение профицита торгового баланса, – рассказал Муратов.

По его словам, по финансовому счету (без учета резервных активов) также сформировалось положительное сальдо в 7,4 млрд долларов, которое обеспечено в основном за счет операций государственного сектора. Это означает в чистом виде рост иностранных активов и сокращение внешних обязательств.

Резервные активы (без учета активов Национального фонда) по состоянию на 1 июля 2022 года оценивались в 32 млрд долларов, что покрывает потребности финансирования 7,3 месяца казахстанского импорта товаров, работ и услуг.

Вместе с тем отмечу, что Национальный банк Казахстана в рамках формирования окончательных итогов по платежному балансу за первое полугодие 2022 года произвел досчет операций физических лиц, связанных с трансграничной электронной торговлей, а также с серым импортом автомобилей из стран ЕАЭС, – сказал представитель Нацбанка.

Он пояснил, что ввоз автомобилей казахстанцами из стран ЕАЭС для собственного использования или с целью перепродажи в последние годы характеризовался отсутствием постановки на учет и соответственно не попадает в официальную статистику внешней торговли.

По оценкам Национального банка, серый импорт автомобилей из соседних стран с 2015 года составил 4,2 млрд долларов, или в среднем около 500 млн долларов в год. При этом пик пришелся на 2021 год, когда было завезено 131,2 тыс. автомобилей. Импорт в этом году был досчитан на 980 млн долларов, или в среднем 7,5 тыс. долларов на авто.

Как отметил Муратов, оценка серого ввоза автомобилей была произведена на основе оформляемых казахстанцами страховых полисов.

Данная аналитическая работа подразумевала оценку стоимости автомобилей, ввезенных на территорию страны, исходя из марки автомобиля, года выпуска и возраста на момент ввоза. В скором времени планируется публикация статьи о сером импорте автомобилей, которая раскроет методологические подходы проведенной работы, – добавил он.

В статистике международной торговли также отсутствуют данные по товарам, приобретаемым физическими лицами через зарубежные международные интернет-площадки.

Нацбанк также провел оценку объема импорта, покупаемого казахстанцами через онлайн-площадки, на основании анализа безналичных платежей, проведенных с помощью казахстанских платежных карт в иностранной эквайринговой системе.

По оценке Нацбанка, с 2015 года казахстанцы приобрели через интернет товаров на 2,6 млрд долларов. При этом пик опять же пришелся на 2021 год (в 7,5 раза больше по сравнению с 2015 годом) и составил 749 млн долларов.

В Нацбанке полагают, что объем электронной торговли будет нарастать.