Parimatch стал эксклюзивным глобальным спонсором 00Nation

Глобальный букмекерский бренд Parimatch стал эксклюзивным титульным спонсором известной игровой и киберспортивной организации 00Nation. Стороны усиливают сотрудничество, начиная с 1 октября 2022 года.

Согласно условиям годового контракта, Parimatch становится единственным оператором ставок с эксклюзивными правами на бренд 00Nation и возможностью размещать свой логотип на продукции и сайтах команды CS:GO.

В свою очередь бренд будет поддерживать 00Nation через серию мощных маркетинговых инициатив.

Мы приветствуем 00Nation в списке мировых партнеров Parimatch. Это сотрудничество поможет укрепить наши связи с международным сообществом киберспортсменов и предоставит пользователям лучшее из мира ставок (беттинга) и киберспорта. Parimatch и 00Nation разделяют невероятный боевой дух, который, я уверен, станет основой многих интересных мероприятий на протяжении всего сотрудничества. Глава Esports в Parimatch Tech Степан Шульга

00Nation является одной из самых узнаваемых киберспортивных организаций, которая в настоящее время занимает 18-е место в рейтинге CS:GO Teams World по HLTV. В нынешнем составе команды числятся ведущие бразильские игроки CS:GO, в том числе такие легенды, как Эпитасио TACO де Мело и Марсело coldzera Давид. Последний был мировым амбассадором Parimatch в 2021 году.

Parimatch на протяжении многих лет поддерживал киберспорт – одну из крупнейших и быстрорастущих отраслей в мире. Мы с нетерпением ждем этого сотрудничества и надеемся, что оно поможет нам занять большее место в сообществе Esports, усиливая наш рост и успех в глазах любителей киберспорта. Глава региона Америка в 00Nation Рикардо Синигалья

В этом году 00Nation проходит квалификацию на IEM Rio Major 2022. Команда уже прошла в региональные турниры RMR, которые состоятся в начале октября. RMR определит группы для участия в Rio Major, запланированном на ноябрь. У 00Nation есть все шансы попасть в плей-офф.

Стремительность и инновационность – это те качества, которые бренд Parimatch считает особо важными в своей деятельности, а 00Nation является их воплощением. То, как развивается киберспорт, и то, какие эмоции он несет в массы, очень близко нам по духу. Уже сейчас понятно, что наше сотрудничество будет очень интересным и разносторонним. CEO Parimatch Kazakhstan Роман Бойко

Он отметил, что в планах – крупные совместные активности, которые не останутся незамеченными не только любителями киберспорта, но и мировой общественностью в целом.

А пока мы искренне желаем ребятам пройти в плей-офф и показать свой боевой дух. Роман Бойко

О Parimatch

Parimatch – мировой беттинговый и технологичный бренд, который объединяет бизнес, спорт и инновации. Parimatch ставит своей целью обеспечить непрерывное удовольствие и комфорт от игры. Основанный в 1994 году в Украине Parimatch стал одним из ведущих букмекерских брендов в Африке, Азии, Европе и Латинской Америке.

О 00Nation

00Nation после слияния с Nordavind является игровой и киберспортивной организацией, основанной на искусстве, моде, музыке и интернет-культуре, с управлением талантами, производством контента, созданием комьюнити и спортивными выступлениями.

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