В Казахстане цены на аренду жилья выросли на 47% в сентябре

По данным Бюро национальной статистики, в сентябре цены на аренду благоустроенного жилья выросли на 47,2% в годовом выражении, сообщает Zakon.kz.

Так, средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4612 тенге, для сравнения: в августе она равнялась 4029 тенге.

При этом самые высокие цены на аренду жилья зарегистрированы в Алматы – 5611 тенге/кв. м.

Также высокие цены отмечаются в городах Астана и Актау: 4485 тг/кв. м и 3 253 тг/кв. м соответственно.

Наименьшая цена на арендное жилье зарегистрирована в городах Кызылорде – 1797 тг/кв. м, Таразе – 1809 тт/кв. м и Жезказгане – 1845 тг/кв. м.

Как отмечают статистики, за месяц аренда благоустроенного жилья значительно подорожала в Костанае – сразу на 42,6%, на втором месте по ускорению цен оказался Петропавловск – 27%. В тройку лидеров также вошла Караганда, там цены за аренду жилья за месяц выросли сразу на 21%.

Вместе с тем незначительные изменения цен на арендное жилье наблюдались в Туркестане – на 0,6%, Талдыкоргане – на 3,5%, Шымкенте – на 3,9% и Кызылорде – на 4,3%.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в сентябре составила 17,7%, в структуре индекса потребительских цен платные услуги за год подорожали на 12,3%.