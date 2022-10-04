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В "Beeline Казахстан" объяснили отмену решения отключить российские каналы

В "Beeline Казахстан" объяснили причину отмены решения отключать российские каналы Фото: pxhere
В "Beeline Казахстан" объяснили, почему отменили решение отключать российские каналы. Ранее компания анонсировала пересмотр пакетов "TV Интернет Дома", а также сервиса BeeTV согласно фокусу на сегмент молодежной аудитории, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в компании, молодежный сегмент пользователей позитивно отреагировал на увеличение доли развлекательного video-on-demand контента, однако были и клиенты, которые обратились с просьбой оставить новостные каналы в сетке вещания.

В этой связи "Beeline Казахстан" принял коммерческое решение оставить состав пакетов для текущих пользователей без изменений. А обновленные пакеты с фокусом на развлекательный контент станут доступны для тех, кто оставит заявку на подключение 11 октября и позже, – говорится в сообщении.

3 октября Министерство цифрового развития РФ заявило, что "Beeline Казахстан" не будет отключать российские каналы.

27 сентября стало известно о решении "Beeline Казахстан" прекратить транслировать некоторые российские телеканалы с 5 октября и заменить их на новые.

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