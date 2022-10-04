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Заморозки, пыльная буря и сильный ветер ожидаются в Казахстане в среду

заморозки, осень, штормовое предупреждение, Казгидромет Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны на 5 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидаются пыльная буря, ветер восточный порывы 17 м/с.

Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области ветер восточный 15-20, на горных перевалах порывы 25 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняется заморозки 2 градуса. В Шымкенте днем ветер восточный 15-20 м/с. В Туркестане днем временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области сохраняются заморозки 2 градуса. В Актобе ночью сохраняется заморозки 0-2 градуса.

На востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с

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