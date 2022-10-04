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Законодательство РК

В Павлодаре грузовик врезался в металлический отбойник

Езда Фото: pixabay
За рулем находился 48-летний мужчина. Пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, 2 октября текущего года 48-летний водитель, управлявший грузовым транспортным средством, двигаясь по автодороге Кенжеколь – Аксу, перед мостом Нурлы Жол не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник.

Пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 610 ч. 1 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб".

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Ирина Мишура
Павлодар
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