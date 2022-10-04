В Восточно-Казахстанской области снизилась заболеваемость ОРВИ

В регионе за восемь месяцев зарегистрирован 30 921 случай острой респираторной вирусной инфекции, что в 1,2 раза меньше, чем в прошлом году, передает Zakon.kz.

Соответствующей информацией в ходе брифинга поделилась и.о. руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сауле Слямгазина.

Среди детей до 14 лет зарегистрировано 13 053 случая, отмечается снижение в 1,1 раза.

В 2022 году из местного бюджета закуплено 75 тыс. доз противогриппозной вакцины для иммунизации групп риска среди населения области. Всего к иммунизации против гриппа подлежит 74 784 человека. В течение восьми месяцев 2022 года по ОРВИ и гриппу специалистами Департамента СЭК ВКО в предэпидемический период организовано и проведено 34 обучающих семинара на объектах здравоохранения и воспитания. Сауле Слямгазина

Отмечается, что, если пациент переболел коронавирусной инфекцией, прививаться от гриппа можно – иммунизация запрещена только во время болезни.

Вместе с тем специалисты не рекомендуют одновременно вводить препараты от гриппа и COVID-19. Между прививками нужен временной промежуток не менее двух недель.