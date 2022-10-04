В Казахстане проходит учение разведчиков ОДКБ

Разведывательные органы и подразделения государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности участвуют в специальном учении "Поиск-2022" на полигонах "Матыбулак" и "Гвардейский" Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По замыслу учения "Поиск-2022" органы управления и подразделения контингентов отработают действия по локализации вооруженного конфликта в регионе коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе учения в интересах развертывания группировки Коллективных сил оперативного реагирования и подготовки совместной операции организовано непрерывное ведение разведки с учетом быстро меняющейся обстановки.

При выполнении принятого командующим Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ решения разведчикам предстоят задачи по выявлению обходящих отрядов противника с применением специальных средств разведки. Цель специального учения – совершенствование взаимодействия органов управления, повышение уровня полевой выучки, оперативной совместимости и слаженности разведподразделений. Пресс-служба Минобороны РК

Ранее Министерство обороны Казахстана сообщило, что с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения. 14 сентября Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ.

21 сентября в регион прибыла миссия ОДКБ во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

27 сентября в Минобороны Армении сообщили, что не будут участвовать в учениях в этом году из-за ситуации на границе с Азербайджаном.