В Казахстане проходит учение разведчиков ОДКБ
По замыслу учения "Поиск-2022" органы управления и подразделения контингентов отработают действия по локализации вооруженного конфликта в регионе коллективной безопасности ОДКБ.
В ходе учения в интересах развертывания группировки Коллективных сил оперативного реагирования и подготовки совместной операции организовано непрерывное ведение разведки с учетом быстро меняющейся обстановки.
При выполнении принятого командующим Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ решения разведчикам предстоят задачи по выявлению обходящих отрядов противника с применением специальных средств разведки. Цель специального учения – совершенствование взаимодействия органов управления, повышение уровня полевой выучки, оперативной совместимости и слаженности разведподразделений.Пресс-служба Минобороны РК
Ранее Министерство обороны Казахстана сообщило, что с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".
В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения. 14 сентября Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ.
21 сентября в регион прибыла миссия ОДКБ во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
27 сентября в Минобороны Армении сообщили, что не будут участвовать в учениях в этом году из-за ситуации на границе с Азербайджаном.