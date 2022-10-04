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Пострадавшим от пожаров в Костанайской области окажут материальную помощь

Тенге Фото: Zakon.kz
Комитетом национальной безопасности на добровольной основе осуществлен сбор материальной помощи пострадавшим от пожаров в регионе, передает Zakon.kz.

Как сообщили в КНБ РК, сумма собранных средств составила свыше 26 млн тенге. Они переведены на расчетный счет специально созданного общественного фонда "Қайырымдылық KZ".

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2 сентября на территории двух лесничеств КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

7 сентября в 15:00 глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

8 сентября премьер Алихан Смаилов заявил, что виновные в пожарах должны понести наказание. По его словам, в случившейся в Костанайской области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц.

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10 сентября в 10:00 в оперштабе ДЧС Костанайской области сообщили, что крупный лесной пожар в Аулиекольском районе потушен.

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