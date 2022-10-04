В Атырау незаконно работала частная школа для девочек

Учебное заведение функционировало без регистрации и разрешительных документов, передает Zakon.kz.

В специализированном суде по административным правонарушениям Атырау рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении ТОО "Казахская национальная школа для девочек" по ч. 1 ст. 463 КоАП РК.

Сообщается, что учреждение без регистрации и разрешения осуществило набор более 100 учащихся на 2022-2023 учебный год.

Постановлением суда ТОО привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 463 КоАП с наложением административного взыскания в виде штрафа в сумме 76 575 тенге, без конфискации предмета и (или) орудия совершения административного правонарушения.

Постановление суда не вступило в законную силу.