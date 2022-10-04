Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау незаконно работала частная школа для девочек

Учеба Фото: Zakon.kz
Учебное заведение функционировало без регистрации и разрешительных документов, передает Zakon.kz.

В специализированном суде по административным правонарушениям Атырау рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении ТОО "Казахская национальная школа для девочек" по ч. 1 ст. 463 КоАП РК.

Сообщается, что учреждение без регистрации и разрешения осуществило набор более 100 учащихся на 2022-2023 учебный год.

Постановлением суда ТОО привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 463 КоАП с наложением административного взыскания в виде штрафа в сумме 76 575 тенге, без конфискации предмета и (или) орудия совершения административного правонарушения.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Читайте также

Суд разрешил огласить показания Олжаса Абишева, от которых он отказался

В Павлодаре арестовали блогера за инцидент с россиянами

Рынок "Барыс-4" в Алматы вернули в госсобственность

Ирина Мишура
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
открытие магазина в ТД Silk Way City
В Казахстан пришла новая международная сеть магазинов
Астрологи назвали Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не суждено похудеть
Астрологи назвали Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не суждено похудеть
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления