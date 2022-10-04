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Законодательство РК

В Усть-Каменогорске предложили химический ожог горла сделать официальным диагнозом

С инициативой выступили в Антикоре области. Как рассказал глава департамента Денис Шакенов, при составлении карты коррупционных рисков стало ясно, что главная проблема региона – экология, сообщает Zakon.kz.

Согласно проведенному анализу, отмечает телеканал "Астана", предприятия используют устаревшее оборудование, а система очистки неэффективна. Много претензий и к качеству поставляемого топлива. Но все же главный вопрос, который постоянно поднимают жители – это отсутствие медицинского диагноза, напрямую связанного с выбросами в атмосферу. А нет справки – нет лечения.

Внести предложение в Министерство здравоохранения о включении официального диагноза – "химический ожог горла" для назначения соответствующего лечения. Потому что в настоящее время людей, которые получают ожог горла, лечат от ОРВИ. Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО

Как показал опрос, жители Усть-Каменогорска считают, что важно сразу правильно прописать лечение этой болезни, чтобы процедура не затянулась.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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