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Гвардеец завоевал "серебро" по казакша курес на IV Всемирных играх кочевников

борьба Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
В турецком Изнике финишировали IV Всемирные игры кочевников. Еламан Койшыбаев выиграл серебряную медаль в весовой категории до 80 кг, сообщает Zakon.kz.

В последний день соревнований на турецкие ковры вышли палуаны, чтобы определить чемпионов по казахша курес в шести весовых категориях. На эти состязания прибыли более 60 борцов из 19 стран мира, в том числе 19 из них – представительницы прекрасного пола.

борьба

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Еламан Койшыбаев служит по контракту в воинской части 6655 Национальной гвардии в городе Актобе. В своей профессиональной деятельности он обеспечивает общественную безопасность и порядок города в составе батальона оперативного назначения. На соревнованиях он одержал победу в четырех поединках против борцов из Индии, Туркменистана, Ирана и Азербайджана.

борец

Фото: Еламан Койшыбаев / пресс-служба Национальной гвардии РК

Спортом я занимаюсь с детства. В данный момент прохожу воинскую службу по контракту и параллельно готовлюсь к спортивным соревнованиям. Считаю, что каждый гражданин – защитник своей Родины, должен быть физически подготовленным. Командование Национальной гвардии постоянно оказывает мне поддержку и создает условия для занятий спортом. Хочу поблагодарить своих командиров, которым я посвятил сегодняшнюю победу, – отметил Койшыбаев.

Казакша курес является одним из древних видов спорта у казахов. С 1938 года входит в программу республиканских соревнований. В 2016 году ЮНЕСКО внесла казакша курес в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Победителей поздравил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

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