Какой график питания подходит пожилым людям

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Гастроэнтеролог Владимир Неронов считает, что в преклонном возрасте нужно особенно тщательно следить за сбалансированностью рациона, а питаться рекомендуется небольшими порциями пять-шесть раз в день, сообщает Zakon.kz.

По словам доктора медицинских наук, в рационе должна преобладать легкая пища, которая легко усваивается организмом. Овощи, например, лучше употреблять в приготовленном виде, для более качественного переваривания. Прежде всего это кабачки, свекла, морковь, цветная капуста, брокколи, тыква – они все богаты растительными волокнами, микроэлементами и витаминами, – сказал врач в беседе с РИАМО. Медик отметил, что из фруктов наиболее полезны бананы и яблоки, которые можно запекать в духовке. Еда должна быть не только доступной для переваривания, но разнообразной и сбалансированной. Правильное пищевое поведение может замедлить старение, а неправильное, наоборот, ускорить, – заключил он. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. Читайте также В Восточно-Казахстанской области снизилась заболеваемость ОРВИ За сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 29 казахстанцев Обнаружен эффективный способ снизить давление без лекарств

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