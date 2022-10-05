Какой график питания подходит пожилым людям
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Гастроэнтеролог Владимир Неронов считает, что в преклонном возрасте нужно особенно тщательно следить за сбалансированностью рациона, а питаться рекомендуется небольшими порциями пять-шесть раз в день, сообщает Zakon.kz.
По словам доктора медицинских наук, в рационе должна преобладать легкая пища, которая легко усваивается организмом.
Овощи, например, лучше употреблять в приготовленном виде, для более качественного переваривания. Прежде всего это кабачки, свекла, морковь, цветная капуста, брокколи, тыква – они все богаты растительными волокнами, микроэлементами и витаминами, – сказал врач в беседе с РИАМО.
Медик отметил, что из фруктов наиболее полезны бананы и яблоки, которые можно запекать в духовке.
Еда должна быть не только доступной для переваривания, но разнообразной и сбалансированной. Правильное пищевое поведение может замедлить старение, а неправильное, наоборот, ускорить, – заключил он.
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