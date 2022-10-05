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Какой график питания подходит пожилым людям

кружка чая Фото: pixabay
Гастроэнтеролог Владимир Неронов считает, что в преклонном возрасте нужно особенно тщательно следить за сбалансированностью рациона, а питаться рекомендуется небольшими порциями пять-шесть раз в день, сообщает Zakon.kz.

По словам доктора медицинских наук, в рационе должна преобладать легкая пища, которая легко усваивается организмом.

Овощи, например, лучше употреблять в приготовленном виде, для более качественного переваривания. Прежде всего это кабачки, свекла, морковь, цветная капуста, брокколи, тыква – они все богаты растительными волокнами, микроэлементами и витаминами, – сказал врач в беседе с РИАМО.

Медик отметил, что из фруктов наиболее полезны бананы и яблоки, которые можно запекать в духовке.

Еда должна быть не только доступной для переваривания, но разнообразной и сбалансированной. Правильное пищевое поведение может замедлить старение, а неправильное, наоборот, ускорить, – заключил он.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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