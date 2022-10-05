В СКО более 150 россиян обратились за помощью к медикам

В Петропавловске врачи рассказали, какую помощь оказали приехавшим недавно россиянам и за чей счет, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, всего к медикам обратились 167 граждан Российской Федерации. Отмечается, что приезжие спешат как на амбулаторные приемы, так и за экстренной помощью. Например, 49 пациентов обратились в скорую, и семерых из них госпитализировали.

Медики говорят, что в основном иностранцы идут с травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, попадают к ним даже с инфарктом миокарда. На сегодняшний день специалисты приняли и двух женщин в положении, приехавших из России. Одну экстренно положили на сохранение в связи с угрозой преждевременных родов. А вторая мама вчера благополучно родила сына. При этом лечиться бесплатно приезжие могут только в экстренных случаях и до стабилизации состояния здоровья.

Регламентированы правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Республики Казахстан. То есть граждане иностранных государств, в том числе и стран СНГ, имеют право на оказание экстренной неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях. Вся остальная помощь – плановая и профилактическая медицинская помощь – оказывается либо на платной основе, либо в рамках добровольного медицинского страхования. Руководитель управления здравоохранения акимата СКО Кумар Кусемисов

Ранее департамент Пограничной службы КНБ РК по СКО сообщил, что в регионе отмечен резкий спад приезжих из России.

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Затем губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил через соцсети, что число желающих пересечь казахстанско-российскую границу через автомобильный пункт пропуска "Караузек" сошло на нет.