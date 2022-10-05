Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог рассказала, какие продукты нельзя замораживать

врач рассказала, какие продукты не стоит замораживать Фото: pixabay
Заморозка продуктов – известный способ продлить срок их хранения. В морозильнике россияне часто держат скоропортящиеся продовольственные товары, а также сезонные ягоды, фрукты и овощи, которые невозможно сохранить до зимы в свежем виде, сообщает Zakon.kz.

При этом многие продукты при заморозке могут терять пищевую ценность. Об этом рассказала отметила доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина, сообщает радио Sputnik.

По ее словам, не рекомендуется замораживать зелень и травы – в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов.

Остается только клетчатка. Нельзя замораживать богатые водой овощи – огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость, их нельзя будет употреблять в свежем виде, только добавлять в горячие блюда. Плохо замораживать бананы: после разморозки это будет просто трава. Потом их можно будет использовать только в выпечке или, например, в смузи.Марият Мухина

Заморозка может менять структуру белка. Не стоит замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки.

Сыр тоже нельзя замораживать, иначе его можно будет использовать только в выпечке, в приготовлении блюд, но уже не в свежем виде, потому что он потеряет свои органолептические свойства.Марият Мухина

Хранение в морозильнике снизит качество миндаля, арахиса и фундука, поскольку минусовая температура влияет на активность полиненасыщенных жирных кислот, которые входят в состав орехов.

Читайте также

Какой график питания подходит пожилым людям

В Восточно-Казахстанской области снизилась заболеваемость ОРВИ

За сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 29 казахстанцев

Данияр Кунафин
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не суждено похудеть
Астрологи назвали Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не суждено похудеть
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
открытие магазина в ТД Silk Way City
В Казахстан пришла новая международная сеть магазинов
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления