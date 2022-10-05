Диетолог рассказала, какие продукты нельзя замораживать

Заморозка продуктов – известный способ продлить срок их хранения. В морозильнике россияне часто держат скоропортящиеся продовольственные товары, а также сезонные ягоды, фрукты и овощи, которые невозможно сохранить до зимы в свежем виде, сообщает Zakon.kz.

При этом многие продукты при заморозке могут терять пищевую ценность. Об этом рассказала отметила доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина, сообщает радио Sputnik.

По ее словам, не рекомендуется замораживать зелень и травы – в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов.

Остается только клетчатка. Нельзя замораживать богатые водой овощи – огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость, их нельзя будет употреблять в свежем виде, только добавлять в горячие блюда. Плохо замораживать бананы: после разморозки это будет просто трава. Потом их можно будет использовать только в выпечке или, например, в смузи. Марият Мухина

Заморозка может менять структуру белка. Не стоит замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки.

Сыр тоже нельзя замораживать, иначе его можно будет использовать только в выпечке, в приготовлении блюд, но уже не в свежем виде, потому что он потеряет свои органолептические свойства. Марият Мухина

Хранение в морозильнике снизит качество миндаля, арахиса и фундука, поскольку минусовая температура влияет на активность полиненасыщенных жирных кислот, которые входят в состав орехов.