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Анджелина Джоли подала иск на Брэда Питта из-за домашнего насилия

Джоли подала в суд на Питта из-за домашнего насилия Фото: Instagram/angelinajolie
Актриса заявила, что Питт придушил одного ребенка и ударил другого во время перелета из Франции в Калифорнию, сообщает Zakon.kz.

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала встречный иск о домашнем насилии против своего бывшего мужа Брэда Питта в рамках разбирательства о продаже винодельни, сообщает The New York Times.

Актриса подала встречный иск после сорвавшихся переговоров о продаже доли в винодельне. Сообщается, что Питт потребовал подписать "соглашение о неразглашении", которое запрещало бы ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии над ней и их детьми.

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В иске приводится конфликт между парой в сентябре 2016 года. Тогда актеры вылетели из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с шестью детьми. Актриса утверждает, что Питт придушил одного из детей, ударил другого по лицу, а также схватил ее за голову и начал трясти. В какой-то момент актер облил супругу пивом, а после разлил вино и пиво на детей.

Сообщается, что именно после этого инцидента актриса подала на развод.

В начале июня Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом ради мести. Тогда актер обнаружил, что его экс-супруга в 2021 году продала свою долю в винодельне Chateau Miraval, владельцем которой является Питт, а также намеренно скрыла от него этот факт. Покупателем доли стал российский олигарх Юрий Шефлер.

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