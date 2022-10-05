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Дмитрий Попко проиграл в первом круге "Челленджера" в Бразилии

Попко проиграл в Бразилии Фото: Instagram/dmitrypopko
На корте Дмитрий Попко и Факундо Баньис провели 1 час и 31 минуту. За это время Попко сделал один эйс, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из пяти, сообщает Zakon.kz.

25-летний казахстанский теннисист Дмитрий Попко (295-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй круг турнира серии "Челленджер" в Кампинасе (Бразилия), сообщает Prosports.kz.

В первом раунде одиночного разряда Дмитрий уступил аргентинцу Факунде Баньису (111-я ракетка мира). Встреча продлилась 2 сета и завершилась со счетом 6:7 (3:7), 1:6.

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