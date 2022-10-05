Дмитрий Попко проиграл в первом круге "Челленджера" в Бразилии

Фото: Instagram/dmitrypopko

На корте Дмитрий Попко и Факундо Баньис провели 1 час и 31 минуту. За это время Попко сделал один эйс, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из пяти, сообщает Zakon.kz.

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