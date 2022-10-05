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Число заболевших коронавирусом казахстанцев за сутки выросло в 2 раза

Коронавирус в Казахстане на 4 октября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 октября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших выявили в Акмолинской области, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 29 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 9,

  • в Алматы – 8,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 12,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Жетысуской области – 1,

  • в Атырауской области – 1,

  • в Восточно-Казахстанской области – 1,

  • в Западно-Казахстанской области – 2,

  • в Карагандинской области – 6,

  • в Улытауской области – 3,

  • в Костанайской области – 6,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в Северо-Казахстанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 393 779 случаев.

104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 18,

  • в Алматы – 14,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Жетысуской области – 4,

  • в Атырауской области – 5,

  • в Восточно-Казахстанской области – 2,

  • в Западно-Казахстанской области – 5,

  • в Карагандинской области – 17,

  • в Костанайской области – 36,

  • в Павлодарской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 379 096 человек.

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