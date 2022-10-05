Число заболевших коронавирусом казахстанцев за сутки выросло в 2 раза

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 октября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших выявили в Акмолинской области, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 29 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Астане – 9,

в Алматы – 8,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 12,

в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области – 1,

в Атырауской области – 1,

в Восточно-Казахстанской области – 1,

в Западно-Казахстанской области – 2,

в Карагандинской области – 6,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 6,

в Павлодарской области – 2,

в Северо-Казахстанской области – 5. Всего в стране подтверждено 1 393 779 случаев. 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Астане – 18,

в Алматы – 14,

в Акмолинской области – 2,

в Жетысуской области – 4,

в Атырауской области – 5,

в Восточно-Казахстанской области – 2,

в Западно-Казахстанской области – 5,

в Карагандинской области – 17,

в Костанайской области – 36,

в Павлодарской области – 1. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 379 096 человек. Читайте также Анджелина Джоли подала иск на Брэда Питта из-за домашнего насилия Илон Маск вновь намерился купить Twitter В СКО более 150 россиян обратились за помощью к медикам

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