Число заболевших коронавирусом казахстанцев за сутки выросло в 2 раза
Двумя днями ранее в стране выявили 29 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 9,
в Алматы – 8,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 12,
в Алматинской области – 2,
в Жетысуской области – 1,
в Атырауской области – 1,
в Восточно-Казахстанской области – 1,
в Западно-Казахстанской области – 2,
в Карагандинской области – 6,
в Улытауской области – 3,
в Костанайской области – 6,
в Павлодарской области – 2,
в Северо-Казахстанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 393 779 случаев.
104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 18,
в Алматы – 14,
в Акмолинской области – 2,
в Жетысуской области – 4,
в Атырауской области – 5,
в Восточно-Казахстанской области – 2,
в Западно-Казахстанской области – 5,
в Карагандинской области – 17,
в Костанайской области – 36,
в Павлодарской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 379 096 человек.