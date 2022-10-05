В Кызылорде педагогу с 60-летним стажем вручили орден "Алтын барыс"

Аким области Нурлыбек Налибаев посетил дом учителя-ветерана Марка Подольского, который внес значительный вклад в сферу образования, всю свою сознательную жизнь посвятив воспитанию подрастающего поколения.

Нурлыбек Налибаев передал поздравление президента РК Касым-Жомарта Токаева в честь Дня учителя, наградив его нагрудным знаком "Алтын барыс".

Вы посвятили всю сознательную жизнь развитию сферы образования, внесли неоценимый вклад в воспитание учеников и заслужили уважение общества. Считается, что настоящий учитель являет собой эталон простоты. Благодаря этому ценному качеству вы смогли стать любимцем и примером для подражания для своих учеников. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич передал вам поздравление с этим замечательным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия. Нурлыбек Налибаев

Фото: пресс-служба акимата Кызылорды

В свою очередь педагог с многолетним стажем поблагодарил акима за оказанную честь.

Для меня сегодня неожиданный и особенный день, я немного взволнован. 60 лет я проработал в сфере образования, более 20 лет руководил школой, а самое главное – старался дать прочные знания своим ученикам. Выражаю искреннюю признательность нашему президенту, который с уважением отнесся к моему труду и отправил мне награду, – сказал учитель.

Фото: пресс-служба акимата Кызылорды

Марк Подольский – деятель, внесший значительный вклад в развитие региона как квалифицированный специалист, грамотный руководитель и умелый организатор. За долгие годы работы воспитал лучших учеников, которые также стали учителями.

За заслуги в области образования он награжден орденом "Парасат" и медалью "Ерең еңбегі үшін".

Также в этом году решением маслихата на августовской конференции ветерану-учителю присвоено звание "Почетный гражданин Кызылординской области".

Отметим, что в рамках поручения президента 4 года подряд заработная плата учителей увеличивается на 25%. 10 лучшим учителям будут вручены единовременные денежные сертификаты на сумму 900 тысяч тенге.

Кроме того, будут организованы меры поощрения для учителей, чьи ученики побеждают в международных и республиканских образовательных конкурсах.

При содействии государства в этом году в регионе построено 6 государственных, три частных школы. Доля частных школ увеличилась, и сейчас их число достигло 22.

По инициативе президента в следующем году стартует проект "Комфортная школа". В регионе в этом направлении планируется построить 16 новых школ.