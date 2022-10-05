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Антикор арестовал незаконно отчужденные земли в Актюбинской области

Антикор арестовал незаконно отчужденные земельные участки в Актюбинской области Фото: Антикор
В Актюбинской области Антикоррупционная служба наложила арест на незаконно отчужденные земельные участки, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно на заседании региональной комиссии по противодействию коррупции под председательством акима Актюбинской области Ералы Тугжанова.

Руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов отметил, что земельные вопросы являются особо актуальными в региональной карте коррупционных рисков.

Помимо экологии и автомобильных дорог, особо актуальными являются вопросы распределения земельных участков. Это проблемы, с которыми сталкиваются жители данного региона в коррупционном поле. Очень важно объединить ресурсы и возможности местных исполнительных органов и представителей общественности для их искоренения. Саян Ахметжанов

В свою очередь областная антикоррупционная служба отчиталась об уже имеющихся уголовных делах по фактам реализации земель по заниженной стоимости, незаконного отчуждения земель водоохранной зоны, где фигурантами выступают должностные лица АО "СПК "Актобе" и местных исполнительных органов.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день на все незаконно отчужденные земельные участки наложен арест.

Анастасия Стативкина
Антикор Актюбинская область
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