Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Трассы Западно-Казахстанской области готовят к зимнему периоду

техника трасса ЗКО зимний период Фото: пресс-служба акимата ЗКО
По территории Западно-Казахстанской области проходит несколько трасс республиканского значения. Их протяженность составляет 1414 километров. С середины лета сотрудники компании АО "НК "КазАвтоЖол" совместно с подрядными организациями начали подготовку к зимнему периоду.

Разработан план мероприятий по подготовке автомобильных дорог республиканского значения к зимней эксплуатации, который состоит из нескольких пунктов. Самое главное – это наличие специализированной техники.

По информации пресс-службы "КазАвтоЖол", имеющаяся техника отремонтирована, а также предусмотрены закуп более 100 спецмашин и аренда порядка 500 единиц спецтехники для обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения в зимний период.

В целом, для очистки и содержания республиканских трасс в зимний период заготовлено более 2000 единиц специальной техники, среди которой комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, шнекороторы, погрузчики и тракторы со снегоочистительным оборудованием и прочее.

Подготовлено более 400 производственных баз и складов, где в зимний период хранятся противогололедные материалы и обслуживается спецтехника. Также продолжается заготовка противогололедных материалов. Необходимо заготовить 120 тысяч куб. м песка и отсева, 23 тысячи тонн соли, 1200 тонн химических реагентов и другие материалы. Например, только для республиканских трасс ЗКО необходимо заготовить 14 тысяч тонн песко-соляной смеси.Пресс-секретарь АО "НК "КазАвтоЖол" Ляззат Стамгазиева

Определены наиболее снегозаносимые участки. Всего на сегодняшний день на автомобильных дорогах республиканского значения имеется порядка 3 тысяч км снегозаносимых участков, за которыми будет вестись особый контроль в период зимнего содержания. Организован ремонт 125 обогревательных пунктов, расположенных вдоль республиканских автодорог.

Для усиления обратной связи в зимний период с пользователями республиканских трасс планируется увеличение количества сотрудников единого круглосуточного call-центра по короткому номеру 1403. Стоит отметить, что за 9 месяцев текущего года операторами центра обработано более 150 тысяч звонков по всей стране.

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев на своей странице в соцсетях пояснил, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева произошло объединение в единую дорожную компанию Национального оператора автодорог республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" и ТОО "Казахавтодор".

Коэффициент изношенности материально-технической базы "Казахавтодора" достаточно высок. Так, на данный момент проводится работа в части разработки новой концепции по содержанию республиканских автодорог на ближайшие три года. Работа будет организована в трех направлениях: пополнение парка спецтехники новым современным оборудованием, обновление материально-технической базы, увеличение заработной платы дорожных работников.

В настоящее время в целях подготовки к зимнему содержанию автомобильных дорог по Западно-Казахстанской области выполняются следующие виды работ:

  • заливка трещин битумной мастикой; вырубка кустарников с обочин и откосов дороги;

  • покос травы с обочины, в том числе под барьерными ограждениями; закрытие отверстий водопропускных труб;

  • заготовка и установка временных дорожных знаков; подготовка пунктов обогрева и спецтехники для зимнего содержания автотрасс.

Также наносится дорожная разметка по второму разу за год в осенний период. Организована заготовка материалов к зимнему содержанию, устройство свыше 6 тысяч метров снегозадерживающих щитов.

Читайте также

В Экибастузе на 70% планируют сократить импорт стальной продукции в страну

Литературный круиз проходит в общественном транспорте Тараза

Жителей Жаркаинского района обеспечивают жильем

Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
В "Beeline Казахстан" объяснили причину отмены решения отключать российские каналы
В "Beeline Казахстан" объяснили отмену решения отключить российские каналы
РФ и РК
Посла Казахстана вызвали в МИД России для разговора об украинском дипломате
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления