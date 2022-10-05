Трассы Западно-Казахстанской области готовят к зимнему периоду

По территории Западно-Казахстанской области проходит несколько трасс республиканского значения. Их протяженность составляет 1414 километров. С середины лета сотрудники компании АО "НК "КазАвтоЖол" совместно с подрядными организациями начали подготовку к зимнему периоду.

Разработан план мероприятий по подготовке автомобильных дорог республиканского значения к зимней эксплуатации, который состоит из нескольких пунктов. Самое главное – это наличие специализированной техники.

По информации пресс-службы "КазАвтоЖол", имеющаяся техника отремонтирована, а также предусмотрены закуп более 100 спецмашин и аренда порядка 500 единиц спецтехники для обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения в зимний период.

В целом, для очистки и содержания республиканских трасс в зимний период заготовлено более 2000 единиц специальной техники, среди которой комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, шнекороторы, погрузчики и тракторы со снегоочистительным оборудованием и прочее.

Подготовлено более 400 производственных баз и складов, где в зимний период хранятся противогололедные материалы и обслуживается спецтехника. Также продолжается заготовка противогололедных материалов. Необходимо заготовить 120 тысяч куб. м песка и отсева, 23 тысячи тонн соли, 1200 тонн химических реагентов и другие материалы. Например, только для республиканских трасс ЗКО необходимо заготовить 14 тысяч тонн песко-соляной смеси. Пресс-секретарь АО "НК "КазАвтоЖол" Ляззат Стамгазиева

Определены наиболее снегозаносимые участки. Всего на сегодняшний день на автомобильных дорогах республиканского значения имеется порядка 3 тысяч км снегозаносимых участков, за которыми будет вестись особый контроль в период зимнего содержания. Организован ремонт 125 обогревательных пунктов, расположенных вдоль республиканских автодорог.

Для усиления обратной связи в зимний период с пользователями республиканских трасс планируется увеличение количества сотрудников единого круглосуточного call-центра по короткому номеру 1403. Стоит отметить, что за 9 месяцев текущего года операторами центра обработано более 150 тысяч звонков по всей стране.

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев на своей странице в соцсетях пояснил, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева произошло объединение в единую дорожную компанию Национального оператора автодорог республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" и ТОО "Казахавтодор".

Коэффициент изношенности материально-технической базы "Казахавтодора" достаточно высок. Так, на данный момент проводится работа в части разработки новой концепции по содержанию республиканских автодорог на ближайшие три года. Работа будет организована в трех направлениях: пополнение парка спецтехники новым современным оборудованием, обновление материально-технической базы, увеличение заработной платы дорожных работников.

В настоящее время в целях подготовки к зимнему содержанию автомобильных дорог по Западно-Казахстанской области выполняются следующие виды работ: