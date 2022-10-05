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Cрок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 октября

5 октября истекает срок уплаты ИПН лицами частной практики Фото: pexels
Казахстанцам, занимающимся частной практикой, необходимо не позднее 5 октября 2022 года уплатить ИПН по доходам, полученным в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Это касается частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов.

ИПН – это индивидуальный подоходный налог.

Налогом облагаются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая соответственно оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

Сумма ИПН составляет 10% от полученных доходов и подлежит уплате ежемесячно не позднее 5 числа.

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