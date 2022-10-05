Президент поручил проработать вопрос о субсидировании авиабилетов в Балхаш

Фото: Zakon.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Карагандинской области, заявил, что нужно проработать вопрос субсидирования в летний сезон билетов на авиарейсы в Балхаш, сообщает Zakon.kz.

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