Президент поручил проработать вопрос о субсидировании авиабилетов в Балхаш
Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Карагандинской области, заявил, что нужно проработать вопрос субсидирования в летний сезон билетов на авиарейсы в Балхаш, сообщает Zakon.kz.
По его словам, воздушную гавань города необходимо включить в программу развития аэропортов страны.
Нужно также рассмотреть возможность открытия новых авиа- и железнодорожных маршрутов с учетом сезонности и туристического потока. Только благодаря таким комплексным мерам Балхаш станет притягательным местом для внутреннего, а в перспективе и международного туризма. Касым-Жомарт Токаев
Президент поручил правительству совместно с акиматом области проработать эти вопросы и предусмотреть соответствующие мероприятия в Комплексном плане развития города.
Также глава государства отметил, что строительство дороги через Балхаш идет очень медленно.
5 октября Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прилетел в Карагандинскую область.
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