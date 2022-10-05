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Президент поручил проработать вопрос о субсидировании авиабилетов в Балхаш

Президент поручил проработать вопрос о субсидировании авиабилетов в Балхаш Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Карагандинской области, заявил, что нужно проработать вопрос субсидирования в летний сезон билетов на авиарейсы в Балхаш, сообщает Zakon.kz.

По его словам, воздушную гавань города необходимо включить в программу развития аэропортов страны.

Нужно также рассмотреть возможность открытия новых авиа- и железнодорожных маршрутов с учетом сезонности и туристического потока. Только благодаря таким комплексным мерам Балхаш станет притягательным местом для внутреннего, а в перспективе и международного туризма. Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил правительству совместно с акиматом области проработать эти вопросы и предусмотреть соответствующие мероприятия в Комплексном плане развития города.

Также глава государства отметил, что строительство дороги через Балхаш идет очень медленно.

5 октября Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прилетел в Карагандинскую область.

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