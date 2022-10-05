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Токаев выдвинул требования к крупным добывающим компаниям

Токаев выступление требования компании Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Карагандинской области заявил, что государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, сообщает Zakon.kz.

Токаев в своей речи уточнил: "Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу".

Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ.Касым-Жомарт Токаев

По его словам, особое внимание будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии. На особом контроле, как добавил глава государства, находятся налоговые выплаты.

Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире.Касым-Жомарт Токаев

Наряду с проблемами экологии в области, по словам президента, остро стоит вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях. Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская.

Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства.Президент Казахстана

Кроме того, уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма.

В заключение Токаев сказал, что "эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается".

Наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны.Касым-Жомарт Токаев

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