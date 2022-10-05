Токаев утвердил Концепцию развития финансового сектора РК до 2030 года

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждена Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Концепция предусматривает переход от антикризисного регулирования к устойчивому развитию финансового рынка.

Для достижения целей концепции определены пять ключевых принципов развития финансового рынка:

обеспечение положительного эффекта от развития финансового сектора на экономический рост;

создание условий для развития финансовых технологий и внедрения инновационных продуктов и услуг;

поддержание финансовой стабильности, ориентированное на обеспечение устойчивости и непрерывности деятельности финансовых институтов;

развитие конкуренции и создание равных условий деятельности для всех финансовых организаций;

повышение финансовой инклюзии и предоставление равных условий доступа к финансовым продуктам и услугам для всех потребителей.

Документ предусматривает семь стратегических направлений развития финансового сектора, три из которых имеют кросс-секторальный характер и актуальны для всех сегментов финансового рынка, а четыре стратегических направления содержат специфические секторальные задачи и инициативы для ключевых участников финансового рынка.

Обеспечение финансовой стабильности и поддержание доверия к финансовой системе. Развитие инноваций, финансовых технологий, новых бизнес-моделей и компетенций. Обеспечение добросовестного поведения, защита прав и интересов потребителей финансовых услуг. Финансирование экономики и развитие банковского сектора. Развитие рынка страхования как инструмента защиты финансовых интересов. Развитие рынка ценных бумаг как дополнительного канала финансирования экономики. Развитие небанковского сектора и микрофинансирования.

Как ожидается, в результате реализация концепции финансовая система страны в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума займет не ниже 60 места.

Вместе с тем ожидается: