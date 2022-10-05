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Токаев утвердил Концепцию развития финансового сектора РК до 2030 года

утверждена концепция развития финансового сектора Казахстана Фото: Zakon.kz
Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждена Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Концепция предусматривает переход от антикризисного регулирования к устойчивому развитию финансового рынка.

Для достижения целей концепции определены пять ключевых принципов развития финансового рынка:

  • обеспечение положительного эффекта от развития финансового сектора на экономический рост;

  • создание условий для развития финансовых технологий и внедрения инновационных продуктов и услуг;

  • поддержание финансовой стабильности, ориентированное на обеспечение устойчивости и непрерывности деятельности финансовых институтов;

  • развитие конкуренции и создание равных условий деятельности для всех финансовых организаций;

  • повышение финансовой инклюзии и предоставление равных условий доступа к финансовым продуктам и услугам для всех потребителей.

Документ предусматривает семь стратегических направлений развития финансового сектора, три из которых имеют кросс-секторальный характер и актуальны для всех сегментов финансового рынка, а четыре стратегических направления содержат специфические секторальные задачи и инициативы для ключевых участников финансового рынка.

  1. Обеспечение финансовой стабильности и поддержание доверия к финансовой системе.

  2. Развитие инноваций, финансовых технологий, новых бизнес-моделей и компетенций.

  3. Обеспечение добросовестного поведения, защита прав и интересов потребителей финансовых услуг.

  4. Финансирование экономики и развитие банковского сектора.

  5. Развитие рынка страхования как инструмента защиты финансовых интересов.

  6. Развитие рынка ценных бумаг как дополнительного канала финансирования экономики.

  7. Развитие небанковского сектора и микрофинансирования.

Как ожидается, в результате реализация концепции финансовая система страны в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума займет не ниже 60 места.

Вместе с тем ожидается:

  • рост ссудного портфеля банковского сектора к ВВП 2021 года до 40,4%;

  • высокое качество ссудного портфеля банков второго уровня и МФО: кредиты и микрозаймы с просрочкой платежа не более 5% от совокупного ссудного портфеля;

  • активная роль страхового сектора в повышении благосостояния населения: премии страховых организаций – не менее 4% от ВВП, общие выплаты к премиям за исключением накопительного страхования – не менее 60%;

  • рост активности населения на рынке ценных бумаг: граждане, имеющие брокерский счет, – не менее 8% от количества занятого населения.

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