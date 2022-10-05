Токаев утвердил Концепцию развития финансового сектора РК до 2030 года
Концепция предусматривает переход от антикризисного регулирования к устойчивому развитию финансового рынка.
Для достижения целей концепции определены пять ключевых принципов развития финансового рынка:
обеспечение положительного эффекта от развития финансового сектора на экономический рост;
создание условий для развития финансовых технологий и внедрения инновационных продуктов и услуг;
поддержание финансовой стабильности, ориентированное на обеспечение устойчивости и непрерывности деятельности финансовых институтов;
развитие конкуренции и создание равных условий деятельности для всех финансовых организаций;
повышение финансовой инклюзии и предоставление равных условий доступа к финансовым продуктам и услугам для всех потребителей.
Документ предусматривает семь стратегических направлений развития финансового сектора, три из которых имеют кросс-секторальный характер и актуальны для всех сегментов финансового рынка, а четыре стратегических направления содержат специфические секторальные задачи и инициативы для ключевых участников финансового рынка.
Обеспечение финансовой стабильности и поддержание доверия к финансовой системе.
Развитие инноваций, финансовых технологий, новых бизнес-моделей и компетенций.
Обеспечение добросовестного поведения, защита прав и интересов потребителей финансовых услуг.
Финансирование экономики и развитие банковского сектора.
Развитие рынка страхования как инструмента защиты финансовых интересов.
Развитие рынка ценных бумаг как дополнительного канала финансирования экономики.
Развитие небанковского сектора и микрофинансирования.
Как ожидается, в результате реализация концепции финансовая система страны в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума займет не ниже 60 места.
Вместе с тем ожидается:
рост ссудного портфеля банковского сектора к ВВП 2021 года до 40,4%;
высокое качество ссудного портфеля банков второго уровня и МФО: кредиты и микрозаймы с просрочкой платежа не более 5% от совокупного ссудного портфеля;
активная роль страхового сектора в повышении благосостояния населения: премии страховых организаций – не менее 4% от ВВП, общие выплаты к премиям за исключением накопительного страхования – не менее 60%;
рост активности населения на рынке ценных бумаг: граждане, имеющие брокерский счет, – не менее 8% от количества занятого населения.