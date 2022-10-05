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Президент обозначил 8 приоритетов развития Карагандинской области

Президент обозначил 8 приоритетов развития Карагандинской области Фото: акимат Караганды
Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты в развитии Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед общественностью Карагандинской области 5 октября президент обозначил восемь приоритетов развития Карагандинской области:

  1. Поддержка обрабатывающей промышленности.

  2. Повышение транзитно-транспортного потенциала региона.

  3. Развитие моногородов.

  4. Улучшение экологической ситуации.

  5. Обеспечение безопасных условий труда на промышленных предприятиях.

  6. Водоснабжение и развитие сельского хозяйства.

  7. Развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, спорта и культуры.

  8. Развитие областного центра.

Также глава государства обратился к карагандинским шахтерам. Он подчеркнул, что работать в глубокой шахте, плавить сталь, стоя рядом с горящей печью, – задача не из легких.

Ранее президент поручил обновить генеральный план развития Караганды. По словам Касым-Жомарта Токаева, существующий с 2007 года генеральный план развития города устарел.

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