Президент обозначил 8 приоритетов развития Карагандинской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты в развитии Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед общественностью Карагандинской области 5 октября президент обозначил восемь приоритетов развития Карагандинской области:

Поддержка обрабатывающей промышленности. Повышение транзитно-транспортного потенциала региона. Развитие моногородов. Улучшение экологической ситуации. Обеспечение безопасных условий труда на промышленных предприятиях. Водоснабжение и развитие сельского хозяйства. Развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, спорта и культуры. Развитие областного центра.

Также глава государства обратился к карагандинским шахтерам. Он подчеркнул, что работать в глубокой шахте, плавить сталь, стоя рядом с горящей печью, – задача не из легких.

Ранее президент поручил обновить генеральный план развития Караганды. По словам Касым-Жомарта Токаева, существующий с 2007 года генеральный план развития города устарел.