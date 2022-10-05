Президент обозначил 8 приоритетов развития Карагандинской области
Выступая перед общественностью Карагандинской области 5 октября президент обозначил восемь приоритетов развития Карагандинской области:
Поддержка обрабатывающей промышленности.
Повышение транзитно-транспортного потенциала региона.
Развитие моногородов.
Улучшение экологической ситуации.
Обеспечение безопасных условий труда на промышленных предприятиях.
Водоснабжение и развитие сельского хозяйства.
Развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, спорта и культуры.
Развитие областного центра.
Также глава государства обратился к карагандинским шахтерам. Он подчеркнул, что работать в глубокой шахте, плавить сталь, стоя рядом с горящей печью, – задача не из легких.
Ранее президент поручил обновить генеральный план развития Караганды. По словам Касым-Жомарта Токаева, существующий с 2007 года генеральный план развития города устарел.