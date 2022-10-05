Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев тепло поприветствовал активиста Сундеталиева

Токаев тепло поприветствовал активиста Сундеталиева Фото: скриншот видео
Президент Касым-Жомарт Токаев после выступления перед общественностью Карагандинской области увиделся и тепло поприветствовал активиста Нияза Сундиталиева, которому в конце августа авиакомпания FlyArystan не разрешила взять инвалидную коляску в багаж, сообщает Zakon.kz.

Видео теплого приветствия опубликовали в Telegram-канале Акорды.

29 августа внештатный советник акима Карагандинской области Нияз Сундиталиев рассказал, что авиакомпания FlyArystan не разрешила ему – пассажиру с инвалидностью, взять инвалидную коляску в багаж. По его словам, во время сдачи багажа был вызван сотрудник авиакомпании, который в итоге дал вердикт, что коляска не может быть допущена на борт самолета. Сотрудник уверял, что пассажир должен самостоятельно отключить клеммы и отсоединить пульты управления.

В этот же день в авиакомпании FlyArystan заявили, что проведено внутреннее расследование, по результатам которого пассажиру принесли официальные извинения.

Читайте также

"Организация ветеранов" выдвинула кандидата в президенты Казахстана

Токаев вспомнил слова Папы Римского о Казахстане

Касым-Жомарт Токаев обратился к карагандинским шахтерам

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
В "Beeline Казахстан" объяснили причину отмены решения отключать российские каналы
В "Beeline Казахстан" объяснили отмену решения отключить российские каналы
РФ и РК
Посла Казахстана вызвали в МИД России для разговора об украинском дипломате
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления