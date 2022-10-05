Токаев тепло поприветствовал активиста Сундеталиева

Президент Касым-Жомарт Токаев после выступления перед общественностью Карагандинской области увиделся и тепло поприветствовал активиста Нияза Сундиталиева, которому в конце августа авиакомпания FlyArystan не разрешила взять инвалидную коляску в багаж, сообщает Zakon.kz.

Видео теплого приветствия опубликовали в Telegram-канале Акорды.

29 августа внештатный советник акима Карагандинской области Нияз Сундиталиев рассказал, что авиакомпания FlyArystan не разрешила ему – пассажиру с инвалидностью, взять инвалидную коляску в багаж. По его словам, во время сдачи багажа был вызван сотрудник авиакомпании, который в итоге дал вердикт, что коляска не может быть допущена на борт самолета. Сотрудник уверял, что пассажир должен самостоятельно отключить клеммы и отсоединить пульты управления.

В этот же день в авиакомпании FlyArystan заявили, что проведено внутреннее расследование, по результатам которого пассажиру принесли официальные извинения.