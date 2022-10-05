В ЗКО обсудили социально-трудовые отношения и меры по безопасности труда

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин принял участие в заседании Региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

В заседании принял участие первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Арман Утегулов.

Главной темой обсуждения стали показатели совместной работы местных исполнительных органов, профсоюзов и работодателей по реализации Регионального соглашения по социальному партнерству и развитию социально-трудовых отношений в целом.

По данным руководителя Управления государственной инспекции труда акимата Западно-Казахстанской области Асылулана Досжанова, с начала года проведена проверка деятельности 77 предприятий, выявлено 149 нарушений, большая часть которых касается социально-трудовых отношений.

В отношении работодателей выдано 76 предписаний, на 32 предприятия наложены штрафы. Положительным примером совместных с профсоюзами действий представитель акимата назвал отсутствие трудовых конфликтов на предприятиях региона.

В Западно-Казахстанской области действуют 10 отраслевых профсоюзов и 14 локальных, в составе которых более тысячи первичных профсоюзных организаций с общей численностью 72 тысячи членов профсоюзов. За 9 месяцев 2022 года были созданы 10 новых профсоюзных организаций, членами которых стали более 1700 человек. Одним из главных достижений соцпартнеров стало внесение в Региональное соглашение норм по индексации заработной платы работников предприятий области на уровень инфляции и мер по материальному стимулированию технических инспекторов предприятий. В этом году на предприятиях региона произошло 64 несчастных случая, в которых пострадали 47 человек, 12 из которых погибли. Глава территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Айгуль Есекенова

Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин порекомендовал сторонам социального партнерства усилить меры по недопущению случаев производственного травматизма, внедряя программы "Народный контроль", присоединяясь к стандартам VizionZero и применяя отечественную цифровую платформу по обеспечению безопасности труда ASPANS.

Также он отметил необходимость проведения анализа содержания коллективных договоров, заключенных на тех предприятиях, где профсоюзы отсутствуют.

Федерация профсоюзов внесла предложение о пересмотре механизмов определения системы оплаты труда. Мы предложили внести в Трудовой кодекс РК дополнения, предусматривающие издание актов работодателя, определяющих систему оплаты труда, с учетом мнения представителей работников. А также необходимость принятия методики формирования размера минимальной заработной платы. Продвижение социальной справедливости – одна из главных задач профсоюзов, и она созвучна с курсом президента страны на построение Справедливого Казахстана. Сатыбалды Даулеталин

Арман Утегулов заверил, что все рекомендации, озвученные председателем ФПРК, будут приняты во внимание и рассмотрены на ближайших заседаниях Региональной трехсторонней комиссии.