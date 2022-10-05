В ЗКО оказывают соцподдержку ветеранам и лицам с инвалидностью

В Западно-Казахстанской области проживают более 90 тысяч пенсионеров, в том числе 16 ветеранов Великой Отечественной войны, 1322 человека, приравненных к ветеранам ВОВ, 260 вдов участников Великой Отечественной войны.

Также живут 32 887 тружеников тыла в годы ВОВ, 2438 матерей, награжденных медалью "Алтын алқа", 3788 матерей – "Күміс алқа", 10 136 многодетных матерей, более 24 тысячи человек с инвалидностью, из которых 2866 детей.

Наряду с выплачиваемыми из республиканского бюджета специальными государственными пособиями инвалидам и участникам ВОВ, а также лицам, к ним приравненным, исходя из возможностей местного бюджета, решениями местных представительных органов предусмотрены определенные виды социальной помощи. Это единовременная социальная помощь к праздничной дате и ежемесячная социальная помощь на оплату коммунальных услуг.

По информации Управления координации занятости и социальных программ ЗКО, оказана соцпомощь из средств местного бюджета в 2022 году:

инвалидам и участникам ВОВ в размере 1 млн тенге;

уральцам, пережившим блокаду Ленинграда годы ВОВ, – 120 тыс. тенге;

несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и гетто – 120 тыс. тенге;

лицам вольнонаемного состава Советской Армии – 120 тыс. тенге; женам умерших участников и инвалидов ВОВ и приравненных к ним – 30 тыс. тенге;

лицам, проработавшим в тылу в годы ВОВ, – 30 тыс. тенге. В связи с празднованием 77-летия Победы в ВОВ около 4 тысячам человек из числа участников и инвалидов ВОВ, лицам, приравненным по льготам к ним, а также ветеранам труда выплачена социальная помощь на сумму 135 млн тенге.

Инвалидам и участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, лицам вольнонаемного состава Советской Армии также оказывается ежемесячная социальная помощь в размере 5 МРП на оплату коммунальных услуг.

Заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области Дильдаш Искакова также рассказала, что организована соцпомощь 10 136 многодетным матерям, имеющим 4 и более детей.

Ежемесячно из республиканского бюджета данным семьям выплачивается специальное государственное пособие, размер зависит от количества детей.

Кроме того, свыше 6 тысяч многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", получивших ранее звание "Мать-героиня", награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени, получают ежемесячное специальное государственное пособие в размере 20 352 тенге.