На юге Казахстана ожидается пыльная буря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В западных, восточных регионах, горных районах юго-востока страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, в горных районах юго-востока, востока – дождь, мокрый снег. РГП "Казгидромет"

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, ночью на востоке, в горных районах юго-востока – туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки 2 градуса. На севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +17...+19.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +19...+21.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +21...+23.