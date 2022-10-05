Курс доллара продолжает снижаться на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,06 тенге, снизившись еще на 2,54 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также понизился до 7,93 тенге (-0,06).

Торгов по китайскому юаню и евро не проводилось. Курс юаня установлен Нацбанком в 66,45 тенге, евро – 466,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-475 тенге, евро – по 460-467 тенге, российские рубли – по 7,35-7,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились на торгах 5 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,14% и составили 84,46 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь выросли на 0,32%, до 74,57 доллара за баррель.