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Курс доллара продолжает снижаться на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,06 тенге, снизившись еще на 2,54 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также понизился до 7,93 тенге (-0,06).

Торгов по китайскому юаню и евро не проводилось. Курс юаня установлен Нацбанком в 66,45 тенге, евро – 466,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-475 тенге, евро – по 460-467 тенге, российские рубли – по 7,35-7,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились на торгах 5 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,14% и составили 84,46 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь выросли на 0,32%, до 74,57 доллара за баррель.

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Курсы валют на 5 октября в обменниках Казахстана

Лариса Черненко
KASE
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