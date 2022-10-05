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Ветераны Афганской войны предложили кандидатуру Токаева на выборы президента

Токаев кандидатуры выборы Фото: freepik
5 октября в Национальной академической библиотеке прошло заседание (в офлайн и онлайн формате) Правления Ассоциации Qazaqstan Ardagerleri организаций ветеранов войны в Афганистане и других локальных войн.

Члены правления Ассоциации обсудили вопрос выдвижения от Ассоциации кандидата на пост президента Республики Казахстан.

Президент всегда поддерживает ветеранов и представителей различных социальных групп. Мы, ветераны, не понаслышке знаем, что такое война, и знаем цену миру. Стабильность – это главный залог развития любого государства, поэтому мы приняли решение выдвинуть Касым-Жомарта Токаева в кандидаты на президентские выборы.Руководитель Ассоциации Бахытбек Смагул

Рассмотрев вопрос повестки дня, единогласно было принято постановление о выдвижении от Ассоциации Qazaqstan Ardagerleri организаций ветеранов войны в Афганистане и других локальных войн кандидатом на пост президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

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