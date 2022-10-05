Ветераны Афганской войны предложили кандидатуру Токаева на выборы президента
Фото: freepik
5 октября в Национальной академической библиотеке прошло заседание (в офлайн и онлайн формате) Правления Ассоциации Qazaqstan Ardagerleri организаций ветеранов войны в Афганистане и других локальных войн.
Члены правления Ассоциации обсудили вопрос выдвижения от Ассоциации кандидата на пост президента Республики Казахстан.
Президент всегда поддерживает ветеранов и представителей различных социальных групп. Мы, ветераны, не понаслышке знаем, что такое война, и знаем цену миру. Стабильность – это главный залог развития любого государства, поэтому мы приняли решение выдвинуть Касым-Жомарта Токаева в кандидаты на президентские выборы.Руководитель Ассоциации Бахытбек Смагул
Рассмотрев вопрос повестки дня, единогласно было принято постановление о выдвижении от Ассоциации Qazaqstan Ardagerleri организаций ветеранов войны в Афганистане и других локальных войн кандидатом на пост президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ