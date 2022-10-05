Ошибки госслужащих при заполнении налоговой декларации вылились в многомиллиардные долги

Итоги первого этапа всеобщего декларирования показали, что у 11 тыс. госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов образовалась задолженность по индивидуальному подоходному налогу на 759 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, анализ деклараций показал, что при отсутствии дохода, подлежащего налогообложению самостоятельно, были ошибочно указаны суммы индивидуального подоходного налога (ИПН) к уплате в бюджет.

В связи с чем в Комитете госдоходов призвали госслужащих самостоятельно проверять заполненные декларации. При выявлении ошибки заполнения необходимо представить дополнительную декларацию с уменьшением сумм индивидуального подоходного налога в разделе "Е" декларации.

Если не устранить такие ошибки, то это может в итоге привести к закрытию банковского счета частными судебными исполнителями на основании налоговых приказов.

По вопросам корректного заполнения декларации в КГД рекомендуют обратиться в орган государственных доходов по месту жительства.

Декларацию в рамках всеобщего декларирования представляют:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в РК» и законами РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ЦБ».

Срок представления декларации:

на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года;

в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.

Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в четыре этапа. Сейчас проходит первый этап.