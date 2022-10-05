Ошибки госслужащих при заполнении налоговой декларации вылились в многомиллиардные долги
Как рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, анализ деклараций показал, что при отсутствии дохода, подлежащего налогообложению самостоятельно, были ошибочно указаны суммы индивидуального подоходного налога (ИПН) к уплате в бюджет.
В связи с чем в Комитете госдоходов призвали госслужащих самостоятельно проверять заполненные декларации. При выявлении ошибки заполнения необходимо представить дополнительную декларацию с уменьшением сумм индивидуального подоходного налога в разделе "Е" декларации.
Если не устранить такие ошибки, то это может в итоге привести к закрытию банковского счета частными судебными исполнителями на основании налоговых приказов.
По вопросам корректного заполнения декларации в КГД рекомендуют обратиться в орган государственных доходов по месту жительства.
Декларацию в рамках всеобщего декларирования представляют:
лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в РК» и законами РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ЦБ».
Срок представления декларации:
на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года;
в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.
Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в четыре этапа. Сейчас проходит первый этап.