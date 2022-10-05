Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Обучение в колледжах Казахстана подорожало почти на 20%

образование подорожало в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Бюро национальной статистики, цены на образовательные услуги в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года повысились на 13,8%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают статистики, это самый большой рост рост цен в этой сфере за последние 5 лет.

При этом больше всего подорожало обучение в колледжах – на 19,5%. Цены на получение высшего образования выросли на 16,3%, услуги образовательных центров по школьным предметам повысились на 10,2%.

Различные курсы профессионального обучения стали дороже на 15,6%.

В целом инфляция в сентябре в годовом выражении составила 17,7%, а за месяц выросла на 1,8%. При этом наибольшие темпы роста инфляции в сентябре наблюдались на платные услуги – 2,7%, непродовольственные товары подорожали на 1,9%. Среди платных услуг за месяц наибольшее подорожание наблюдалось в сфере аренды жилья – на 13,1%.

Читайте также

В Кызылорде педагогу с 60-летним стажем вручили орден "Алтын барыс"

Облагаются ли налогами стипендии иностранных студентов

В Казахстане введена пятидневка для школьных учителей

Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
В "Beeline Казахстан" объяснили причину отмены решения отключать российские каналы
В "Beeline Казахстан" объяснили отмену решения отключить российские каналы
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления