Обучение в колледжах Казахстана подорожало почти на 20%

По данным Бюро национальной статистики, цены на образовательные услуги в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года повысились на 13,8%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают статистики, это самый большой рост рост цен в этой сфере за последние 5 лет.

При этом больше всего подорожало обучение в колледжах – на 19,5%. Цены на получение высшего образования выросли на 16,3%, услуги образовательных центров по школьным предметам повысились на 10,2%.

Различные курсы профессионального обучения стали дороже на 15,6%.

В целом инфляция в сентябре в годовом выражении составила 17,7%, а за месяц выросла на 1,8%. При этом наибольшие темпы роста инфляции в сентябре наблюдались на платные услуги – 2,7%, непродовольственные товары подорожали на 1,9%. Среди платных услуг за месяц наибольшее подорожание наблюдалось в сфере аренды жилья – на 13,1%.