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"Челси" – "Милан": лидер группы против андердога

Лидер группы против андердога Фото: Parimatch
Третий тур группового этапа Лиги чемпионов продолжится завтра. Самым интригующим матчем станет столкновение "Челси" и "Милана". Болельщикам не терпится узнать, как покажет себя новый тренер "синих" в матче с действительно сильным соперником, сообщает Zakon.kz.

Дела у "Челси" не задались с самого начала чемпионата. В первом туре команда проиграла "Динамо Загреб", после чего короткая, но яркая карьера Тухеля в качестве тренера "аристократов" подошла к концу. Вскоре у руля встал Грэм Поттер, но чуда пока не произошло. Последняя игра с "Ред Бул Зальцбургом" завершилась вялой ничьей.

Теперь Поттеру предстоит настоящее испытание в виде "Милана", который в данный момент является лидером группы Е.

Положение осложняют травмы основного вратаря Эдуара Менди, пропустившего предыдущий матч из-за травмы колена, и полузащитника Нголо Канте. Последний нередко выбывает из строя, что ставит под сомнение его дальнейшее пребывание в "Челси". Французу предложили менее длительный контракт из-за постоянных травм, и, вполне возможно, что уже летом 2023 Канте станет свободным агентом.

"Милан" выступает более успешно как в еврокубках, так и в национальной лиге, но положение у команды шаткое. Список травмированных игроков выглядит куда более внушительно, чем у соперника. После игры с "Эмполи" выбыли до конца года капитан Давид Калабрия и полузащитник Алексис Салемакерс. Также временно на скамейке Ибрагимович, Мейан, Мессия, Флоренци, Эрнандес и Ориги.

Смогут ли "синие" выкарабкаться с последней строчки? Как далеко зайдет "Милан" с полуживым составом? Делайте прогнозы и наслаждайтесь игрой вместе с Parimatch, официальным партнером ФК "Челси"!

Коэффициенты на игру: П1 – 1.71, Х – 3.95, П2 – 5.00

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